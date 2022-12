Samu Haber är programledare för Tävlingen för ny musik UMK23

Haber är känd från bandet Sunrise Avenue och gör nu solokarriär på finska. I februari 2023 programleder han Finlands uttagning till Eurovision Song Contest, Tävlingen för ny musik UMK.

Samu Haber uppträder också under UMK-finalen i Logomo i Åbo lördagen den 25 februari 2023.

Samu Haber bildade 1992 som 16 år gammal duon Sunrise tillsammans med singer-songwritern Jan Hohenthal. Pop- och rockbandet Sunrise Avenue såg dagens ljus tio år senare, år 2002. Det stora genombrottet kom 2006 med den tredje singeln Fairytale Gone Bad från skivan On the Way to Wonderland. Under årens lopp har bandet sålt över 2,5 miljoner skivor världen över.

Efter en framgångsrik 20-årig karriär i Sunrise Avenue gick låtskrivaren, sångaren och gitarristen Samu Haber över till att göra karriär som soloartist och gör nu musik på finska.

I år har Sunrise Avenue haft sin avskedsturné och Haber har gett ut ett album på finska, debutalbumet Pelastetaan Maailma, som släpptes i september. Plattan med låtarna Enkelten kaupunki, Täältä tullaan och Sä har streamats över 10 miljoner gånger. Också en slutsåld soloturné har Haber hunnit med under hösten.

Bildtext Samu Haber 2020 Bild: Nelli Kenttä / Yle Samu Haber,Sunrise Avenue,YleX

Vill hjälpa artisterna att ge sitt allt

Nu axlar Samu Haber jobbet som programledare för UMK23. Haber vill vara säker på att UMK-finalisterna uppnår ett så bra slutresultat som möjligt.

"Jag jobbar för UMK som en del av maskineriet som betjänar artisterna. Artisterna kan vara nervösa och största delen av jobbet går ut på att tillsammans med bland annat regissörerna, ljusteknikerna och kostymarbetarna hjälpa dem att ge sitt allt", berättar Haber för Yle.

Förra året deltog Samu Haber i UMK:s bakgrundstrupper som en del av managerteamet för Cyan Kicks, som blev tvåa i UMK22.

"Det finns aldrig för många karnevaler i världen, därför har jag alltid följt Eurovisionen och uttagningarna. Finland har skickat fina låtar till Eurovisionen och satsar alltid hårt på showen. Särskilt under de senaste åren har UMK vuxit till en verkligt fin helhet – den är modigt kaxig och sprudlande. Vi har verkligen kommit över eurovisionstrauman från de tidigare åren", säger Haber till Yle.

Artisterna i UMK23 avslöjas i januari

Artisterna i årets tävling offentliggörs den 11 januari 2023. Under tiden 12-20.1 presenteras en ny låt varje vardag. Tävlingen för ny musik UMK23 äger rum på Logomo i Åbo lördagen den 25 februari. Av sammanlagt 363 låtbidrag som skickades in tävlar nu sju artister om att få representera Finland i Eurovision Song Contest i Liverpool i maj 2023.

Läs mer om UMK 2023 här: www.yle.fi/umk