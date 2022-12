Havsörnens framfart tvingar bort ejdern från ytterskärgården – expert: ”Bjud in ejdern att häcka på bebodda öar”

Ejderstammen har sökt sig till områden närmare fastlandet, visar färsk doktorsavhandling vid Åbo universitet.

Camilla Ekblad, också känd som Mimma i Yle Vegas Naturväktarna, är expert på havsörnar. Närmare bestämt så är det havsörnens matvanor, och hur rovdjurets utbredning har påverkat dess bytesarter som har fascinerat henne under de senaste åren.

Hon disputerar vid Åbo universitet på fredag med avhandlingen The return of the white-tailed eagle: Ecology of predator-prey relationships in the Baltic Sea and Arctic inland.

– Om man vill ta reda på vad havsörnen äter så är det lättaste sättet att gå till boet och samla bytesrester. Detta har gjorts i 40 år, framför allt på Åland. Därifrån har vi ett enormt material, men då får vi veta bara vad örnarna äter medan de häckar, och inte vad de äter på vintern eller vad ungörnarna äter. Men man måste börja någonstans, säger Ekblad.

Bildtext Örnexperten Camilla Ekblad är också känd som Mimma i Yle Vegas Naturväktarna. Bild: Carl Fahllund Åbo universitet

Från hotad till frisk örnstam

Under åren har det gjorts mycket arbete för att rädda havsörnen. För 100 år sedan då man insåg att jakten på havsörnen höll på att utrota stammen blev arten skyddad. Sedan kom miljögifterna, och i slutet av 1970-talet började man placera ut ren föda åt örnarna. Numera klarar sig havsörnen riktigt bra, och matningen har man slutat med för över 20 år sedan, berättar Ekblad.

Den stora frågan för henne har varit hur bytesdjuren påverkas av havsörnens återkomst.

– Bytesdjuren har vant sig vid att det inte finns några predatorer från ovan. Det finns naturligtvis minkar och mårdhundar och annat skräp som vi släppt ut i naturen. Då har ytterskärgården varit ett tryggt ställe för ejdern, för dit kommer sällan landpredatorerna. Där har de kunnat häcka utan skydd mot attacker från ovan, säger Ekblad.

Men i och med örnarnas återkomst har ejderstammen nu nästan helt sökt sig bort från ytterskärgården. Stammens tyngdpunkt har skiftat till områden närmare fastlandet, och längre ut hittas ejdern för tillfället mer eller mindre endast på områden där havsörnen inte häckar, berättar Ekblad.

För örnarna har det varit som att komma till ett dukat buffébord. ― Camilla Ekblad

Bildtext Havsörnen är vår största rovfågel och under en lång tid var den utrotningshotad i landet – men nu mår stammen bra. Bild: imago images / imagebroker/ All Over Press havsörn

Miljögifterna utgör inte längre ett särskilt stort hot för Östersjöns havsörnar, men om det plötsligt skulle komma nya miljögifter så kan stammen ganska fort vara hotad igen, säger Ekblad. För tillfället klarar sig ändå havsörnen så pass bra att det inte är nödvändigt för människan att främja stammens tillväxt.

– Det som är viktigt nu är att jägare inte lämnar efter sig slaktavfall eller åtlar som används för att jaga smårovdjur. Det här är rena smörgåsbordet för örnarna, och de behöver inte den här extra hjälpen.

Bjud in ejdrarna att häcka på bebodda öar

För ejdrarnas del skulle det allra viktigaste vara att göra sig av med de invasiva arterna. Det pågår just nu många projekt för att göra sig av med mink och mårdhund på skärgårdsöar. Lokala jaktlag har jobbat hårt för att trygga sjöfåglarnas häckning.

– Så om det kommer någon och frågar ifall de får jaga mink eller mårdhund på er ö ska man svara ja! Det här hjälper ejdern jättemycket, säger Ekblad.

Bildtext Mårdhunden är en skadlig invasiv art och minken en mycket skadlig invasiv art enligt EU. Bild: Arash Matin / Yle mårdhund,jakt,Kimitoön

Ejdrarna har lärt sig att häcka i närheten av människor, medan havsörnarna gärna undviker dem. Därför är det bra att välkomna ejdrar att häcka på bebodda öar.

– Samtidigt kan man också traska omkring på sin ö för att visa åt havsörnarna att det finns människor i närheten. På så vis får ejdrarna en trygg plats att häcka på, säger Ekblad.

Havsörnstammen flyttar sakta inåt landet

Kommer vi då, med tanke på havsörnens comeback, att få se fler och fler havsörnar i skärgården under de kommande åren? Nej, menar Ekblad som pekar på att stammen ändå inte kan växa sig allt för stor.

– Havsörnarna är rätt så territoriella. Det är ofta två–tre kilometer mellan bona på riktigt täta områden. När stammen är full så finns det inte plats för nya örnar. Då måste de söka sig vidare någon annanstans. Stammen håller sakta på att förflytta sig mot inlandet, men det hela går förvånansvärt långsamt.