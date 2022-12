Norska mästerskapen i Lillehammer: Nio norrmän bland de tio första – stora knallen Iver Tildheim Andersen vann i sin andra världscupstart

Herrar, 10 km (f):

1. Iver Tildheim Andersen, NOR 21.12,6

2. Didrik Tønseth, NOR + 2,8

3. Hans Christer Holund, NOR + 9,1

4. Andrew Musgrave, GBR + 12,5

5. Håvard Moseby, NOR + 16,4

6. Pål Golberg, NOR + 20,2

7. Martin Løwstrøm Nyenget, NOR + 20,3

8. Mattis Stenshagen, NOR + 23,5

9. Sjur Røthe, NOR + 24,7

10. Simen Hegstad Krüger, NOR + 26,7

21. Lauri Lepistö, FIN + 47,8

24. Perttu Hyvärinen, FIN + 50,1

26. Remi Lindholm, FIN + 51,6

29. Markus Vuorela, FIN + 52,4

34. Arsi Ruuskanen, FIN + 56,7

38. Joni Mäki, FIN + 59,5