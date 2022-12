En stunds frihet på Kinas underground-klubbar

Bandet Bob Malmström skulle för andra gången åka till Kina och spela på underground-klubbar. Jag beslöt mig för att åka med och dokumentera deras resa, och fick se landet från ett unikt perspektiv.

Året var 2014. Bandet Bob Malmström hade fått kontakt med ett kinesiskt produktionsbolag som hade ordnat liknande turnéer med andra finländska band. Allt var rätt inofficiellt för att slippa den omfattande byråkratin för uppträdanden och utländska artister. Det var ett vanligt sätt att sköta det hela. Så gjorde också vi som var med för att filma och banda. Rekommendationen var att bara åka och hålla sig i skinnet på rätt vis, då intresserar sig myndigheterna inte.

Ett kinesiskt svar på Tavastia

Bob Malmströms första uppträdande var på Mao Live House, en klubb som kan beskrivas som Kinas motsvarighet till Tavastia-klubben i Helsingfors. Där kunde man se att de unga människorna som kom för att se det västerländska bandet på scenen var intresserade av punken, men de kom också för att träffa personer som kom från en annan del av världen.

Två killar var helt begeistrade över energin i Bob Malmströms musik, och förklarade att sådant vill de också göra själva.

– Vi vill ha ett liknande band själva, så kan vi spela, dricka öl och vara med vänner. Annars studerar vi, jobbar vid sidan om, och så kommer vi hit för att se på band, säger de och visar segertecknet med fingrarna innan deras andra kompisar drar dem vidare.

Ett par år efteråt var det ursprungliga Mao Live House tvunget att stänga för att hyran steg i skyarna. Idag fungerar en liknande klubb för hardcoremusik utanför centrala Beijing.



Bild: Bo Ahlgren Bob Malmström,Kina,turné,hardcore punk

Små barn och gamla damer, alla sveptes med

Bob Malmströms turné var i september 2014, och ibland var det både kyligt och regnigt. Turnéns road manager ordnade så att vi kom iväg i tid till rätt ställe och skötte så gott som alla kontakter, allt från köp av tågbiljetter till hotellincheckning för att vi skulle väcka så lite uppmärksamhet som möjligt. Det var tidiga morgnar, sena nätter och långa resor.

Efter en av spelningarna på en festival för alla åldrar uppträdde Bob Malmström med sin harcore-punk och solistens growl inför en entusistisk publik.

Det är för det här man gör hela juttun, berättar solisten Kjell Simosas efter spelningen när han och resten av Bob Malmström (Matias Löfman, Ville Lönnström och Otto Kaalikoski) samlas utanför hotellet för att få lite frisk luft och dra andan.

– Det var mycket människor, små barn, gamla gubbar, unga flickor och gamla damer. Dom liksom sög in allt bara, berättar Kjell Simosas.

Kjell säger att man inte får uppleva sådana spelningar någonsin i Finland, och knappt någon annanstans.

– Det är den där extra grejen med gratis utomhuskonsert, alla kan komma. Antagligen lyssnar varken dom gamla gubbarna eller barnen hemma på Slayer. Att kunna erbjuda dem någonting som de antagligen aldrig upplevt tidigare, oberoende om dom är 5 eller 75 år. Det känns nog bra, säger Kjell.

Bild: Bo Ahlgren Kina,konsert,musik,hardcore punk

En stund av frihet

De som i Kina går på Bob Malströms spelningar är unga människor. De flesta säger att de studerar, jobbar och försöker få det vardagliga livet att fungera. På en liten klubb i utkanten av en liten stad med drygt 3 miljoner invånare möter vi en kvinna som studerar till jurist och jobbar deltid för att finansiera sina studier.

– Den här klubben är för mig ett sätt att få slappna av för ett ögoblick. När jag är här glömmer jag allt annat, säger hon.

I den klubben kallades klubbägaren för den lilla draken, och när Bob Malmström spelade hoppade han från scenen in i publiken som jublade och bildade moshpit (en cirkel framför scenen där man dansar okontrollerat och stöter till varandra). Det rådde ingen tvekan om att Bob Malmströms musik gick hem också där. Efteråt samlades alla för att få ett ord och en selfie med bandet, flera gick med när Bob Malmström ställde sig upp för en bild med klubbägaren och de skrek unisont inför smarttelefonernas kameror. Det behövdes inget gemensamt språk för att nå samförstånd.

Alla lider av restriktionerna

Undergroundklubbarna i Kina har lidit av de senaste årens covid-restriktioner precis som alla andra inom det kinesiska samhället, det säger en av dem som tidigare varit med och ordnat turnéer för västerländska band som Bob Malmström.

– Jag vet att det är några harcore- och metalspelningar som ordnas då och då just nu, men annars kämpar alla med dom strikta covidrestriktionerna.

Kina har till skillnad från andra länder fortfarande gått in för nolltolernas för covid-utbrott, och sätter till och med hela stadsdelar och städer i karantän för att hindra att viruset sprider sig. Det är det här många protester i olika städer handlar om. Även om myndigheterna försöker kontrollera information om protesterna, genom att till exempel försöka radera bilder från folks telefoner, så har det blivit klart att det är många som gått ut på gatorna för att visa sitt missnöje med restriktionerna.

Kontrollen är en av orsakerna till att hen jag talade med har flyttat från Kina.

– Det politiska läget är inte det bästa i det här läget, allt i samhället påverkas, inte bara musiken, säger hen.

Några av dem vi talade med under Bob Malmströms turné uttryckte samma känslor om det kinesiska systemet där myndigheterna kontrollerar åsikter, och speciellt åsikter om själva systemet. Annars har människor fått vara ifred, det har varit en slags balans mellan makten och människorna om man har hållit sig undan myndigheternas radar.

Bild: Bo Ahlgren Kina,landskap,berg

Kontrollerat samhälle

– Fan ta Deng Xiaoping! Sa den kinesiska regissören vi mötte under turnén år 2014 när det var tal om hur Kina ser ut.

Vi träffade honom på en grill ett stycke från hotellet i västliga Beijing. Vår tolk Virginie Ly kände regissören sedan tidigare och vi satt och pratade om hans jobb. Han gjorde kinesiska versioner av Hollywoods actionfilmer och hade en på gång igen.

Fast det var ett jobb för brödfödan, inget han egentligen ville göra, vad vi förstod av vad han sade.

Deng Xiaoping som han förbannade ledde Kina under åren 1978-1997. Det var under hans period som Kina började genomföra reformer som öppnade upp samhället och lade grunden för dagens system som till exempel tillåter privat företagsamhet. Under de senaste åren har den kinesiska ledningen ökat på kontrollen i samhället.

Tagen av polisen

Även vi fick under de tre veckorna i Kina känna av kontrollsamhället när vi plötsligt en dag satt på en polisstation för att förklara vad vi höll på med.

Bob Malmströms gitarrist Otto Kaalikoski ansåg då att det kinesiska systemet med kontroll av medborgarna inte kommer att leva för evigt.

– Det känns på något vis som om det kommunistiska partiet här i Kina inte längre har så många bortförklaringarna för att hålla Kina stängt, speciellt med tanke på censuren. Alla är på internet hela tiden, det är unga människor som vet hur man kan kringgå censuren på nätet. Det är svårt att tro att det kan pågå hur länge som helst. Men det var säkert många som sa samma sak om Nord-Korea också, så vem vet.