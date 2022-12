Inga finländare tog sig till sprintsemifinal – Jasmi Joensuu var nöjd med sitt riskabla kvartsfinalval, Krista Pärmäkoski kände sig stark men åkte på konkurrent

Finland hade ingen vidare dag då sprinttävlingar stod på programmet i Lillehammer. Ingen av de fem finländarna som fixade kvalet tog sig till semifinal. Närmast var Jasmi Joensuu som missade avancemang med 0,08 sekunder.

På damsidan tog sig samtliga tungviktare till final och det blev en svensk kamp om segern.

Emma Ribom var först in på upploppet och lyckades hålla undan för Maja Dahlqvists forcering. Segermarginalen var 0,17 sekunder. Tiril Udnes Weng från Norge slutade trea och jublade då hon åkte i mål.

– Jag kände mig verkligen stark i dag, säger Ribom i segerintervjun.

På herrsidan gick Johannes Høsflot Klæbo in i finalen som storfavorit och levererade. Klæbo var i en klass för sig då han tryckte plattan i mattan och vann finalen med 0,75 sekunders marginal till tvåan Federico Pellegrino.

I herrfinalen presenterade sig den 20-årige svensken Edvin Anger som gjorde världscupdebut i Ruka. Han tog tidigt initiativet i finalen, men fick nöja sig med en fjärdeplats.

Joensuu bäst

Ingen finländare tog sig till semifinal, men Jasmi Joensuu var nära på damsidan.

Joensuu slutade femma i sin kvartsfinal som Maja Dahlqvist vann före Jessie Diggins. Fyran Patricija Eiduka var åtta hundradelar snabbare än Joensuu och var en av två åkare som gick vidare på tid.

– Jag tog en risk och ville åka i den första kvartsfinalen. Jag var ute efter en stor fångst, säger Joensuu i intervjun med Viaplay.

– I vårt heat åkte två åkare som förmodligen står på pallen i dag. Dem ska jag förhoppningsvis möta i kommande finaler. Det var en bra prestation och självförtroendet växer hela tiden.

Bildtext Krista Pärmäkoski åker 20 kilometer på söndag. Bild: EPA-EFE/Heiko Junge/All Over Press Krista Pärmäkoski

Krista Pärmäkoski såg pigg ut i sin kvartsfinal, men fick sitt lopp förstört då hon åkte på Amalie Håkonsen Ous. Pärmäkoski tog ändå upp jakten och var till sist bara 1,28 sekunder efter Emma Ribom som slutade tvåa i heatet.

– Det är tråkigt. Jag hade så bra kontroll under det första varvet. Både skidorna och kroppen fungerade i dag. Kvalet kändes inte bra, men det här var bra, och jag är nöjd med känslan i spåret, säger Pärmäkoski i Viaplays intervju.

Kvalet gick bra för de blåvita damerna, då fyra av sex tog sig vidare. Bara Katri Lylynperä (40:e plats) och Anni Lindroos (43:e plats) hade gjort sitt efter kvalet. För Pargas IF-åkaren Lindroos var tävlingen den första på världscupnivå.

På herrsidan tog sig endast Joni Mäki vidare. Han slutade femma i sin kvartsfinal och var långt från avancemang. Kvintetten Lauri Vuorinen (32:a), Juuso Haarala (38:a), Lauri Mannila (42:a), Emil Liekari (54:a) och Niilo Moilanen (63:a) tog sig inte vidare från kvalet.

Resultat, damer:

1. Emma Ribom, SWE 3.20,40

2. Maja Dahlqvist, SWE +0,17

3. Tiril Udnes Weng, NOR +1,11

4. Jessie Diggins, USA +2,24

5. Victoria Carl, GER +5,67

6. Johanna Hagström, SWE +9,43

Resultat, herrar:

1. Johannes Høsflot Klæbo, NOR 2.56,45

2. Federico Pellegrino, ITA +0,75

3. Even Northug, NOR +1,23

4. Edvin Anger, SWE +1,51

5. Pål Golberg, NOR +1,64

6. Ansgar Evensen, NOR +24,83