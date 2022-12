Kolumn: Louis van Gaal hade förvarnat oss – han sågade journalister och sen visade Holland varför tränarlegendaren fortsätter att prata om guld

Holland är klart för VM-kvarten och Louis van Gaal fick rätt. Tråkig fotboll? Effektiv slutspelsfotboll.

På VM:s fjortonde dag inleddes allvaret i turneringen. Och efter fyra kvällar av dunderdrama i gruppspelet sköljde en betydligt mer cynisk, kontrollerad fotboll in över Doha.

Och av alla tänkbara möjligheter kom den vågen från Nederländerna. Förstås.

Louis van Gaal har en oerhörd tränarkarriär bakom sig, han har vunnit det mesta och han har fått alla sympatier efter nyheten om sin aggressiva prostatacancer.

Men allt fokus ligger kvar på det sista uppdraget i orange mundering. Hans Holland 3.0: ett streetsmart landslag, ett lag som vinner sina sympatier med mål, poäng och segrar.

De är uppe i nitton raka landskamper utan förlust – och under den här åttondelskvällen var de inte speciellt nära att trampa snett. USA fick ha bollen, Holland gjorde målen.

Memphis Depay stoppade in 1–0 efter ett av turneringens vackraste totalfotbollsanfall, Daley Blind fyllde på med ett sällsynt landslagsmål när han tryckte in 2–0 med det sista som hände före paus och pendeltåget Denzel Dumfries vinklade in det dödande slaget till 3–1 med tio kvar att spela.

Mer än något annat kändes det släckt och stängt tidigt, en oerhört effektiv uppvisning i hur man spelar sig vidare i de här turneringarna. Och det var ju inte så att vi inte var förvarnade.

Sågade kritiken mot hans lag

Louis van Gaal är verkligen stöpt och fostrad i det nederländerska fotbollsarvet. 4–3–3 och dynamisk, offensiv fotboll är mammas gata för Ajax-mannen. Det är också det som folkmassorna i Nederländerna vill se.

van Gaal kallades in från pensionärslivet i Algarve förra året och han har sett landskamper från en rullstol på grund av sin cancer. Spelarna trodde att han hade varit med i en trafikolycka, men det berättar ändå allt om hans vilja.

71-åringen har fortfarande kvar sitt driv och sin säregna, självgoda personlighet. Han har kanske tummat på sina ideal, men han har inte frångått sin målsättning.

Bild: Hollandse Hoogte/Shutterstock/All Over Press Louis van Gaal,Nederländernas herrlandslag i fotboll

Enligt honom finns det fog för att prata om det VM-guld som han saknar. Däremot tycker nederländsk fotbolls självutnämnda gudfader att det existerar färre anledningar för att såga Hollands spel. Det är alltid högt i tak när nederländsk fotbollsdebatt pågår – och van Gaal har sannerligen inga problem med att ta för sig.

– Vi spelade på exakt samma sätt när jag ledde landslaget 2014. Varför skriver ni inte rakt ut att ni tycker att det ser tråkigt ut? Jag tycker inte att det är så illa. Vi fortsätter på den inslagna linjen, sa van Gaal inför USA-matchen.

Vilket skulle bevisas.

Kan gläfsa mot vem som helst

Över hälften av spelarna i USA:s trupp är under tjugofem år. De är ute på en resa som siktar mot hemma-VM 2026 – den här turneringen var verkligen en provkarta för hur mycket potential som amerikansk fotboll har i sig.

Det finns skickliga bollspelare, spets och väldigt mycket gott att bygga runt. Här startade de i blixttempo och dominerade bollinnehavet, om tre och ett halvt år kommer detta USA att vara en kraft att räkna med på hemmaplan.

Men nu är VM över för USA – och de åker åtminstone hem med en nyttig närstudie i slutspelsfotboll.

Tråkigt Holland? Snarare effektivt och vägvinnande, med tillräckligt bra spelare för att kunna gläfsa mot vem som helst.

Pågående VM är insprängd mitt under den intensiva klubblagssäsongen och förberedelsetiden var minimal. Då kan det bli guld värt att ha en lite enklare, direktare spelidé, utnyttja kanterna och ha en tränare som kan ge order om att massera motståndarens svaga punkter.

De imponerade ordentligt i åttondelen, de ska spela kvartsfinal på fredag. Ingen chans att Louis van Gaal skulle sluta att prata om VM-guld efter den insatsen.