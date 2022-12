Hoppingivande formbesked av Krista Pärmäkoski och Kerttu Niskanen – Frida Karlsson vann nagelbitaren: ”Jag var trött och är tacksam för att jag blev uppåkt”

Längddamerna tävlade på 20 kilometer i klassisk stil i Lillehammer. Det var händelsefattigt under masstartens fem första varv, men det sjätte och sista bjöd på spänning för hela slanten.

Det började först hända grejer då 16,7 kilometer hade körts och det sista varvet inleddes. Då försökte sig Frida Karlsson på ett ryck på stadionområdet och lyckade skapa en betydande, 3–4 sekunder stor, lucka till det övriga fältet.

– Det var tajt och stressigt i fem varv, så jag tänkte att jag måste hitta på någonting, säger Karlsson i segerintervjun.

En kilometer senare blev Karlsson uppåkt av Ebba Andersson och Katharina Hennig, och med 2,4 kilometer till mål såg det för en stund ut som att trion skulle göra upp om segern.

– Jag är tacksam för att jag blev uppåkt och fick hjälp. Jag var väldigt trött, säger Karlsson.

Niskanen och Pärmäkoski fick kontakt

Bakom tättrion tog Krista Pärmäkoski upp jakten. Sedan snubblade Hennig och bröt staven i en uppförsbacke, och så var det Andersson och Karlsson mot det övriga fältet.

På slutet fick den jagande klungan kontakt, men bara Tiril Udnes Weng hade krafter kvar att utmana svenskorna.

Karlsson var starkast på upploppet, och korsade mållinjen 0,6 sekunder före tvåan Weng och med 1,2 sekunder till godo på trean Andersson.

Skidorna var bra i dag ― Krista Pärmäkoski

Pärmäkoski spurtade sig till en fjärdeplats och Niskanen slutade femma. Hoppingivande formbesked av de finländska toppdamerna som inte har varit i toppform under inledningen av säsongen.

– Jag gav allt men de andra var för tuffa, säger Pärmäkoski till Viaplay.

– Jag litade på skidorna som var bra i dag. I går hade jag en bra dag och i dag var en bra dag.

Det var en oerhört bökig tävling ― Kerttu Niskanen

Många åkare hade problem på den trånga banan och Niskanen var frustrerad.

– Det var en oerhört bökig tävling. Det var inte klokt att ha en masstart på en sådan här bana. Jag var tidvis långt efter och låg visst i något skede på 35:e plats. Det gick åt mycket energi, säger Niskanen till Viaplay.

– Jag ville inte försöka hänga på Frida då jag såg att klungan består av många tuffa åkare. I sista stigningen hade jag inte tillräckligt rappa ben, men ändå kom vi nära på slutet.

Även Anne Kyllönen var på hugget och var länge med i huvudklungan. Hon åkte i mål på en 18:e plats. De övriga finländarna var långt efter. Katri Lylynperä slutade 22:a, Hilla Niemelä 37:a och Eveliina Piippo 41:a.

Världscupsäsongen fortsätter om en vecka i Beitostølen i Norge. Där står sprinttävlingar och 10 kilometerslopp på programmet.

Resultat

1. Frida Karlsson SWE 53.51,9

2. Tiril Udnes Weng NOR +0,6

3. Ebba Andersson SWE +1,2

4. Krista Pärmäkoski FIN +2,9

5. Kerttu Niskanen FIN +3,5

6. Moa Ilar SWE +4,1

7. Katharina Hennig GER +4,3

8. Anne Kjersti Kalvå NOR +5,2

9. Jessie Diggins USA +5,5

10. Heidi Weng NOR +7,2

18. Anne Kyllönen FIN +30,0

22. Katri Lylynperä FIN +1.25,9

37. Hilla Niemelä FIN +2.54,1

41. Eveliina Piippo FIN +3.42,2