Remi Lindholm bästa finländare i Lillehammer: ”En plats bland de tio bästa var inte särskilt långt ifrån”

Herrarnas 20 kilometer långa masstartslopp i Lillehammer blev något av ett sömnpiller. Åkarna var samlade under så gott som hela loppet och allt fick avgöras på stadion.

Den givna förhandsfavoriten Johannes Høsflot Klæbo lämnade återbud på söndagsförmiddagen och därmed fick andra åkare en gyllene chans att gå för segern.

Med en kilometer kvar till mål fanns över 30 åkare i huvudklungan, bland dem finländarna Perttu Hyvärinen, Lauri Lepistö, Remi Lindholm och Markus Vuorela.

Lindholm var den starkaste blåvita åkaren på slutet och spurtade i mål på en 15:e plats. Han analyserade loppet och banan efter målgång i Viaplays intervju.

– Om man sov i nedförsbackarna var man långt bakom. Och om man tog i lite i uppförsbackarna var man tillbaka i täten.

– På slutet lyckades jag förbättra min placering i den brantaste stigningen och sedan var det bara att ösa på fram till mål. En plats bland de tio bästa var inte särskilt långt ifrån, säger Lindholm.

Mycket norskt i topp

Det var stor norsk dominans igen. Bland de tio bästa fanns åtta norrmän och två svenskar.

Spurtstarka Pål Golberg vann före tvåan Sjur Røthe och trean Martin Løwstrøm Nyenget. Didrik Tønseth på fjärdeplats såg till att det bara var norskt i topp-4.

– Det var mentalt ett tufft race. Man fick kriga för varje placering. Jag är glad att jag hade kraft på slutet, säger vinnaren Golberg i segerintervjun.

Resultat

1. Pål Golberg NOR 48.14,5

2. Sjur Røthe NOR +0,9

3. Martin Løwstrøm Nyenget NOR +1,1

4. Didrik Tønseth NOR +1,7

5. William Poromaa SWE +1,7

6. Emil Iversen NOR +2,0

7. Håvard Moseby NOR +2,4

8. Eric Rosjö SWE +2,6

9. Mattis Stenshagen NOR +3,5

10. Simen Hegstad Krüger NOR +3,9

15. Remi Lindholm FIN +6,0

18. Perttu Hyvärinen FIN +6,8

29. Lauri Lepistö FIN +10,1

36. Markus Vuorela FIN +20,1

44. Arsi Ruuskanen FIN +46,4

60. Juuso Haarala FIN +3.20,2