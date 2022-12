”Hela hallen” – BK-speakern Jari Parkkonens utrop är känt i hela Handbollsfinland

Sjundeå IF tog en klar seger över Kyrkslätt IF i damernas FM-serie i handboll. Matchen slutade 25-19 till Sjundeå IF. I paus var ställningen 11-6. Matchen spelades på onsdag kväll i allaktivitetshallen i Sjundeå..

Sjundeås Mariela Lönnqvist gjorde flest mål i matchen, nio stycken. Det var ändå lagkamraten Saga Narkiniemi som utsågs till matchens bästa spelare. Kyrkslätts Jessi Laasio gjorde sex mål i matchen.