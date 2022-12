Snöbarnens julsagor skapar stämning på julaftonen

I år sprids den magiska stämningen på julaftonen för första gången av nya inhemska och nordiska animationer. De finländska bidragen är Mauri Kunnas Den bästa gåvan och Tove Janssons Då julen kom till Mumindalen.

Snöbarnens julsagor är ett nytt, stämningsfullt julprogram där vi också träffar bekanta figurer på äventyr i julens berättelser. I dessa roliga animationer får vi bland annat följa med förberedelserna inför Mumintrollens första jul och se Mauri Kunnas julhistoria från Korvatunturi. Figurerna i de olika berättelserna är skapade av Nordens mest älskade barnförfattare eller baserar sig på gamla folksägner. Snöbarnen, Fina (Mirella Roininen) och syskonen Tora, Driva och lilla Molly, fungerar som programvärdar.

På julafton visas Snöbarnens julsagor på Yle Fem kl. 18.30 (på svenska) och på Yle TV2 kl. 12.05 (på finska, Joulun tähtitarinoita), genast efter Snögubben. På Yle Arenan kan du se båda programmen redan klockan sex på morgonen.

I helheten med totalt sju animationsfilmer är två produktioner från Finland: Mumintrollens julspecial Då julen kom till Mumindalen (Gigglebug Entertainment) och Mauri Kunnas julberättelse Den bästa gåvan (Anima Vitae). Andra filmer i Snöbarnens julsagor är Rekordet, Julskon, Lilla Grodan, Svinaherden och Räven och tomten.

Två nya finländska animationer

Då julen kom till Mumindalen baserar sig på Tove Janssons novell Granen. I filmen med 2D+-teknik väcker Hemulen de sovande mumintrollen, eftersom julen redan står för dörren. Eftersom mumintrollen sover över vintern och inte firar jul och inte ens känner till hur man firar jul, förundrar de sig över snön, de vintriga landskapen och i sin förvirring ordnar de den mest säregna men vackraste julen i dalen. Berättelsen är skriven av Eeva Putro och regisserad av Kari Juusonen och Jean-Michel Boesch. Musiken är komponerad av Tuomas Kantelinen.

I rollerna: Markus Riuttu (Mumintrollet), Jessica Grabowsky (Snorkfröken), Stella Laine (Salome), Cecilia Paul (Muminmamman), Joachim Wigelius (Muminpappan), Elmer Bäck (Hemulen), Pia Runnakko (Filifjonkan).

Den bästa gåvan baserar sig på Mauri Kunnas bok Tomtefars julklapp. Med hjälp av 3D-animation berättar den historien om flickan Mille (Elton Hämäläinen) och hennes hund Riko (Kristofer Gummerus). Deras uppgift är att hitta på en julklapp åt jultomten. Den driftiga Mille tillverkar och reparerar gåva efter gåva, och klapparna hamnar alltid lagom hos dem som behöver dem. På julafton hittar till och med den allra sista gåvan en person som behöver den. Lyckligtvis har jultomten hållit ögonen och öronen öppna; tomten får till slut den allra bästa julklappen. Leo Viirret har skrivit manus, regi av Leevi Lemmetty.

Övriga berättelser i Snöbarnens julsagor

Astrid Lindgren har gjort sin egen tolkning av Karl-Erik Forsslunds klassiska saga Räven och Tomten. Den svenska sagan vaknar till liv i ett fantastiskt 3D-utförande. Under en stjärnklar natt smyger räven i all tysthet på gården till en lantgård med en kurrande mage och en välsmakande kycklingstek i tankarna. Husets tomte är dock vaken, så rävens drömmar om bevingad fyllning i magen förblir en dröm. Till slut förseglas rävens och tomtens vänskap på ett överraskande sätt. Manus: Are Austnes, Ingrid Haukelidsæter och Mina Stenebråten.. Regi: Yaprak Morali och Are Austnes.

Prosaist, poet, konstnär och illustratör Kjell Aukrus är en av Norges mest älskade humorister. Berättelsen Rekordet baserar sig på Flåklypa-världen som Aukrusskapat, och handlar om en skata och en igelkott som firar jul. Den impulsiva skatan läser om hoppbacken i tidningen och vill sätta ett nytt rekord. Manusförfattare: Karsten Fullu. Regi: Rasmus Silvertsen.

Lilla Grodan är en 2D-tecknad berättelse som baserar sig på Jakob Martin Strids prisbelönta bilderbok Lilla Grodan. Det är en berättelse om ett grodyngel som till en familjs förvåning trillar in i deras liv från kvällshimlen. Lilla Grodan är inget lätt fall. Tvärtom lämnar grodan en röra efter en annan efter sig. Slutet gott, allting gott, för solen skiner också på rishögar. Manuskript och regi: Kim Hagen Jensen.

Programhelhetens musikaliska fröjd grundar sig på H.C Andersens berättelse Svinaherden. Den moderna tolkningen av den klassiska sagan har med hjälp av 3D-animation blivit en musikal som till och med eskalerar till en dance battle. Varför är prinsessan intresserad av svinaherden? Får svinaherden den kyss hen vill ha av prinsessan? Vad tycker kungen om händelserna? Manus: Peter Smith och Magnus Möller.

Den isländska julsagan Julskon bygger på den traditionella sagan Yule lads. På julen strax före läggdags lägger isländska barn en sko på fönsterbrädet i väntan på belöning för årets goda gärningar. Om du har varit snäll får du en present. Om du har varit stygg får du en potatis. Hur levereras julklapparna till höghusets översta våning och vad händer om du råkar vara vaken när jultomten besöker dig? Manus: Jóhan Aevar Grimsson. Regi: Gunnar Karlsson.