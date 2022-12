Den traditionella festen på slottet nådde nästan 3 miljoner tittare

Miljoner finländare firade självständighetsdagen med Yles sändningar.

I år följde i genomsnitt 2,06 miljoner människor tv-sändningen Fest på slottet på Yle och sändningen nådde 2,96 miljoner finländare. Den populäraste tidpunkten att titta var klockan 20.00–20.10, då över 2,4 miljoner människor följde med sändningen.



Under självständighetsdagens festmottagning hos republikens presidentpar återgick vi till det traditionella efter två år av undantagsarragemang. På festen såg vi kända finländare, praktfulla dräkter och veteranernas tankar om självständigheten. Huvudsändningen Fest på slottet syntolkades på finska för första gången i direktsändning. Sändningen tolkades även till finlandssvenskt och finskt teckenspråk.

“Det som för många finländare betyder självständighetsdagsfirande - slottsbal med gäster, handskakningar, intervjuer i vimlet, klänningsprakt och kanske framförallt våra krigsveteraner - det kunde vi bjuda på i år och det märks att intresset var stort! Dessutom kanske det med tanke på världsläget finns ett extra stort behov att få fira vår självständighet just nu, och många tog del av allt det innehåll vi erbjöd på våra olika plattformar”, säger Svenska Yles huvudproducent för Fest på slottet, Hanna Berndtsson-Hera.



Liksom i fjol fick publiken delta i sändningen via chatten, och under kvällens gång kikade presidentparet också in en sväng för att svara på finländarnas frågor. Under kvällen besökte 101 000 unika besökare de finsk- och svenskspråkiga chattarna och skickade via dem nästan 11 000 meddelanden, skrivna av 3 600 unika personer. Över 50 000 personer har även hittills spelat Yles spel Rädda festen på slottet (Pelasta Linnan juhlat). Presidentens slott kunde även besökas virtuellt som en del av onlinespelet Roblox, och totalt gjordes över 23 000 virtuella besök på slottsbalen under kvällens gång.

I sin helhet nådde Yles tv-sändningar på självständighetsdagen 3,1 miljoner människor. I den övergripande räckvidden ingår förutom Fest på slottet även programmen Inför Fest på slottet och efterfesten Efter Fest på slottet.

År 2021 hade Fest på slottet i genomsnitt 1,35 miljoner tittare och nådde totalt 1,5 miljoner finländare. Sändningen hade då en annan form på grund av coronapandemin.

Källor: Tv-mätarundersökningen Finnpanel, Yles egna datamoln