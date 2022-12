Vi föder jättefå bebisar - går det att förändra en megatrend?

Institutet för hälsa och välfärd kom med färsk statistik häromveckan som visade att Finland är tillbaka på rekordlåga fertilitetssiffror igen – alltså att det föds väldigt lite barn.

Efter ett litet uppsving under de två första pandemiåren så föds det nu i genomsnitt 1,4 barn per kvinna i Finland och det är ungefär lika låga siffror som i Japan. Låga fertilitetssiffror är en megatrend som finns i hela västvärlden och också i länder som Indien och Kina sjunker antalet barn per kvinna.

Vad ska man tänka om den låga fertiliteten och går det överhuvudtaget att vända på en megatrend som den här?

Det diskuterades i torsdagens Slaget efter tolv och där möttes Lise Eriksson, forskare och docent i sociologi vid Åbo Akademi, framtidsforskaren Niko Herlin och Blanka Henriksson som är äldre universitetslektor i kulturanalys vid Åbo Akademi.

Henriksson lyfter fram den stora osäkerheten som finns hos unga vuxna, alltså personer i åldern 18-30 år, som en förklaring till varför många unga upplever att egna barn känns som en mycket avlägsen tanke.

Lise Eriksson konstaterar för sin del att människor tenderar att överskatta sin egen fertilitet.

- Man jogar och går på gym och känner sig frisk och stark. Men fertiliteten syns inte på ytan utan handlar om kroppens åldrande, säger Eriksson.

Niko Herlin frågar sig varför låg fertilitet överhuvudtaget är ett problem?

- Ifall det enbart är ett ekonomiskt problem kan man kanske hitta teknologier som kan lösa dem, istället för att förlita sig på födda barn? funderar Herlin som också kastar fram tanken på att skapa artificiella livmödrar som en framtida lösning på problemet.