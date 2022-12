Tongåvanbingo, trogna lyssnare och Tiotusen röda rosor – i Yle Vegas 60-åriga önskeprogram läses alla hälsningar upp

Varje fredag kl. 19.22 bänkar sig Svenskfinland framför radion eller Arenan för att lyssna på musik, skicka hälsningar och få hälsningar. Nu fyller Tongåvan 60 år!

Camilla Andelin är med sina 15 år den mest långvariga programledaren för Tongåvan på Yle Vega. När hon år 2008 tog över, ändrade programmet namn från En gåva i Toner till Tongåvan och övergick dessutom till att vara direktsänt.

En gåva i toner startade redan hösten 1962. Det finska systerprogrammet Sävellahja (1962-2003) hade hittat idén utomlands och kommit igång bra. Nu ville man testa det också på svenska. Tanken då var, precis som idag, att kombinera välgörenhet med ett önskeprogram – något som varit bärande under hela programmets tid.

I början sändes programmet på onsdagskvällar och var en halvtimme långt.

Tongåvan hör till Yles äldsta program. Bland svenskspråkiga radioprogram är Tongåvan äldst, tillsammans med väderrapporter, andakter och nyhetssändningar.

Tongåvan har haft en lång rad programledare under åren och många namn är säkert bekanta för den mest trogna publiken. Vid spakarna har vi hört bland andra Ingeborg Gayer, Jerker Sundholm, Monika Groop, Stefan Härus, Benny Törnroos, Ann-Christine Schevelew, Cay Carlsson och Eva Arrhenius. Den allra första programledaren var Anders G Lindqvist.

Alla hälsningar läses upp, Vikingarna hör till favoriterna

I snitt skickar lyssnarna in 170 hälsningar per vecka och alla hälsningar läses upp. De mest hängivna lyssnarna hör av sig varje vecka. Till de populäraste önskelåtarna hör bland annat Vikingarnas Tiotusen röda rosor och Leende guldbruna ögon, California blue med Roy Orbison och De sista ljuva åren med Lasse Stefanz.

Att Tongåvan är viktig för många blev speciellt tydligt till då coronapandemin nådde Finland och förändrade vår tillvaro. Då var det ännu fler än vanligt som ville skicka kärlek och omtanke till sina medmänniskor, och samtidigt uttryckte de sin tacksamhet över Tongåvan som ett bestående inslag i en föränderlig värld.

Bildtext Redan när radion såg ut såhär hördes Tongåvan i etern. radioapparat

Lägerelden i Svenskfinland varje fredag

Camilla tror att det finns vissa ingredienser som gör att programkonceptet är så omtyckt.

– Det är något charmigt med saker som består. Samtidigt tycker folk fortfarande om att höra sitt eget namn i radio och jag tycker att det är fint att det ännu finns en magi kring det.

Publiken är utspridd både över hela landet och i ålderspyramiden.

– Personligen tycker jag också att det är roligt att så många åldrar lyssnar, även 30-åringar, och att folk har egna traditioner kopplade till programmet. Till exempel vet jag att de finns de som spelar Tongåvanbingo under sändningarna, berättar Camilla.

För Camilla Andelin har det blivit en livsstil att jobba varje fredagkväll och det blir inte fredag utan Tongåvan.

– Det känns så eget. Jag känner så genuint att det är min grej att samla Svenskfinland runt lägerelden. Musiken skapar en fin stämning och det känns bra att kunna samlas och ha det mysigt tillsammans oberoende av vad som händer i världen, säger Camilla.

Till och med hunden vet vad som gäller på fredagarna.

– När jag säger tack och hej i sändning brukar han efter en halvtimme begära att få gå ut på gården. Där sitter han i mörkret och väntar tills han ser att bilen kör in på gården. Varken för honom eller mig är det fredag om det inte är Tongåvan, skrattar Camilla.

Specialsändning fredagen den 9.12

Tongåvans jubileum firas fredagen de 9.12 med en specialsändning med start kl. 17.30. Programledare är Jukka Isojoki och förutom Camilla Andelin medverkar även Tongåvans tidigare programledare, trogna lyssnare runt om i Svenskfinland och till och med en överraskningsgäst ända från Brasilien.

Efter kl. 18 blir det skivrådet i specialtappning: Best of Tongåvan. Då får lyssnarna tycka till om de populäraste Tongåvan-låtarna från sex årtionden. Önskekonserten kör igång i vanlig ordning kl. 19.22. Denna gång samlar man in medel till insamlingen Jul i sinnet.

Tongåvan sänds i Yle Vega fredagar kl. 19.22 – 22 och finns tillgänglig på Yle Arenan i 30 dagar. Camilla Andelin hörs även i Familjekvällen, nyheter på lätt svenska, och en del specialkvällar i Yle Vega.