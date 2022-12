För ett år sedan lekte hockeylivet för Jesse Puljujärvi – nu är svackan djup och förtvivlan påtaglig: ”Kanske jag helt enkelt bara inte räcker till”

Hockeyspelaren Jesse Puljujärvi är inne på sin sjätte säsong i Edmonton men har ännu inte funnit sig till rätta. Han berättar om sina känslor i en intervju med Yle som väckte stor uppmärksamhet i Kanada.

För ett år sedan såg Jesse Puljujärvi ut att äntligen ha blåst liv i sin NHL-karriär. Julen 2021 var saldot på 28 matcher 10+13=23 poäng och den då 23-årige anfallaren hade åtminstone för en stund tystat kritikerna.

Den här hösten har varit tung. Trots att Puljujärvi har fått en hel del chanser att spela i samma kedja som storstjärnan Connor McDavid har det på 27 matcher bara blivit 1+5=6 poäng.

I en intervju med Yle Urheilu medger en förtvivlad Puljujärvi att goda råd börjar bli dyra.

– Jag försöker nu luska ut vilken typs spelare jag är, då jag inte verkar passa in någonstans, säger Puljujärvi.

Intervjun väckte uppmärksamhet i Nordamerika och Edmonton Oilers general manager Ken Holland fick kommentera Puljujärvis uttalanden till Sportsnet.

Jesse Puljujärvis kedjekamrater 2022–23 2021–22 Connor McDavid 31 procent 68 procent Leon Draisaitl 22 procent 42 procent Zach Hyman 8 procent 35 procent Warren Foegele 21 procent 15 procent Ryan Nugent-Hopkins 41 procent 15 procent Ryan McLeod 31 procent 10 procent

Under förra säsongen, som alltså började så bra, spelade Puljujärvi ofta tillsammans med McDavid. Puljujärvi hade sällskap av McDavid under 68 procent av sin totala istid, medan Puljujärvi i år bara har haft McDavid som center under 31 procent av sin tid på isen.

– Med McDavid ska man producera. Visst har jag funderat på varför jag nu inte får utdelning. Tidigare gjorde jag poäng – och nu är jag äldre, mer erfaren och en bättre spelare

– Många har spelat med McDavid. Kanske jag helt enkelt bara inte räcker till, konstaterar Puljujärvi.

Bildtext Jay Woodcroft lotsade Edmonton till en plats bland de fyra bästa i slutspelet. I kampen om en finalplats blev det en 0–4-förlust mot Colorado. Bild: James Carey Lauder-USA TODAY Sports/All Over Press Jay Woodcroft

Puljujärvi spelade sin bästa ishockey för ett år sedan då Dave Tippett var tränare för Edmonton. Den 10 februari 2022 fick Tippett sparken, och under Jay Woodcroft har Puljujärvis roll successivt minskat.

– Jag har bara gjort ett mål. Det är bedrövligt och jag har funderat på vad det kan bero på. Borde jag ta fler skott eller försöka komma till chanser på andra sätt?

– Ibland har jag chanser, som inte går in, och ibland får jag inte ens chanser. Det är svårt att producera i NHL, säger Puljujärvi.

Bildtext Leon Draisaitl och Connor McDavid spelar rätt sällan i samma kedja. Under den senaste tiden har de ändå gjort det. Bild: James Guillory-USA TODAY Sports/All Over Press Leon Draisaitl,Connor McDavid

Många spelare har fått chansen att spela med McDavid – men bara två lagkamrater har konstant gjort det bra. Leon Draisaitl behövs dock som andracenter och Evander Kane är långtidsskadad.

– Det är svårt att spela med McDavid. Spelet håller hög nivå och det är svårt att hänga med. Man måste vara förbannat bra för att kunna spela i den rollen, säger Puljujärvi.

Jesse Puljujärvis NHL-säsonger Säsong Saldo 2016–17 28. 1+7=8 2017–18 65. 12+8=20 2018–19 46. 4+5=9 2019–20 spelade i Kärpät 2020–21 55. 15+10=25 2021–22 65. 14+22=36 2022–23 27. 1+5=6

Puljujärvi tecknade i somras ett ettårskontrakt som är värt tre miljoner dollar. Han tillhör Edmonton i ytterligare en säsong och har först sommaren 2024 möjlighet att skriva på för vem som helst.

Frågan är ändå om Puljujärvi inte lever på lånad tid i Edmonton. Själv vill han inte kommentera transferspekulationerna.

– Jag kan inte säga någonting om det nu.

– Situationen är som den är. Jag försöker bara ge järnet och så blir det som det blir, säger Puljujärvi.

Sportsnet: Edmonton vill sälja, ingen vill köpa

Sportsnet uppger sig ha koll på Puljujärvis prislapp. För tre år sedan var den ett draftval i den första omgången, i somras ett draftval i den andra omgången. Intresset i de övriga klubbarna har ändå varit svalt.

För att Puljujärvis marknadsvärde ska höjas borde poängen börja rassla in. Den rutinerade klubbchefen Ken Holland, som kom till Edmonton tre år efter Puljujärvi, har ändå inga goda råd.

– Jag har ingen lösning, det här är en tuff liga. Därför behåller jag gärna unga spelare i farmarligan AHL så länge som möjligt.

– Här bedöms man utifrån produktion och inte potential. Det är inte första gången jag hör en spelare som Jesse säga att han har tappat sitt självförtroende, säger Holland till Sportsnet.

Bildtext Jesse Puljujärvis enda mål för säsongen kom den 26 oktober. Efter det har det blivit 20 mållösa matcher. Bild: Lehtikuva / Mike Ehrmann Jesse Puljujärvi

Då högeryttrarna Zach Hyman och Kailer Yamamoto nu är tillbaka efter skador spelar Puljujärvi i tredjekedjan.

Där har han sällskap av rookien Dylan Holloway och doldiscentern James Hamblin – och Holland säger att Puljujärvi kan få hålla till i trean under en överskådlig framtid.

I brist på poäng har Puljujärvi förändrat sin spelstil och det syns även i ett betydligt större antal tacklingar än tidigare. I lagets tacklingsstatstik är Puljujärvi överlägsen etta med sina 61 proppar.

– Nu har jag börjat tackla. Jag tacklar mest i laget, så någonting positivt, säger Puljujärvi.

– Såklart vill jag vara en spelare som avgör matcher, men nu ser det ut som att jag inte klarar av att spela i den rollen i NHL. Kanske i någon annan liga.

Tommi Seppäläs intervju med Puljujärvi har även uppmärksammats och kommenterats av Edmonton Journal och Oilersnation.