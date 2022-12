Centerns kretsordförande förklarar de usla opinionssiffrorna: Partiet har blivit en ”spottkopp”, ”fyra mot en” i regeringen

Yle frågade vad kretsordförandena inom partiet, som ligger historiskt lågt i opinionsmätningarna, anser om dess situation. Trots turbulensen ger fotfolket gott betyg åt partiets arbete i regeringen.

Partiordföranden Annika Saarikko har också fortsättningsvis starkt stöd på fältet. Det här trots att stödet för Centern i Yles färska partimätning ligger på historiskt låga nio procent.

Yle Uutiset har lyckats nå 17 av partiets 21 kretsordförande. På basis av rundringningen anser kretsordförandena att det först efter riksdagsvalet i vår kan vara skäl att fundera på om Saarikko borde bytas ut.

Kretsordförandena fick också förklara vad det beror på att stödet för Centern är historiskt lågt. Bristande kommunikation lyftes fram som en huvudorsak. Partiet lyckas enligt kretsordförandena inte föra fram sina värderingar och åsikter. I stället ser man i offentligheten ut att vara en bråkmakare som bromsar lagförslag.

Det här har blivit speciellt tydligt då regeringen under sin slutraka måste fatta beslut om svåra frågor som sametingslagen och naturvårdslagen.

”En mot fyra i regeringen”

Kretsordföranden i Egentliga Finland Pekka Kuusisto säger att regeringsansvaret har ätit upp stödet för partiet. Bråken om sametingslagen och naturvårdslagen har inte gjort saken bättre, och höjer inte stödet på kort sikt, säger han.

– Det är en mot fyra i regeringen, och där är den allmänna opinionen ofta ogynnsam för Centern.

Den tuffaste kritiken kommer från ordföranden för Centerns tvåspråkiga distrikt, Paavo Väyrynen.

”Sedan år 2010 har Centern haft en oklar linje, som inte har fått förtroende av väljarna. När den egna linjen är oklar har partiet relaterat till sina regeringspartners. Under valperioden 2015-2019 till Samlingspartiet och under den här valperioden till den rödgröna majoriteten”, skriver Väyrynen, som svarade på frågorna per mejl.

Paavo Väyrynen ger Centern en sexa i betyg för det jobb som gjorts i regeringen.

Också i Lappland anser man att det stora problemet är att väljarna inte litar på partiet.

– Regeringsbasen är svår för oss och förhandlingsresultaten är kompromisser. Det är våra väljare inte nöjda med, säger kretsordförande Petteri Salmijärvi.

Han anser att Centern har blivit en ”spottkopp”.

– Den kritiska uppmärksamheten i offentligheten har fått övertaget och när vi lyckas hamnar det lätt i bakgrunden.

”Man vill genom galluparna trycka ner Centern”

Också medierna får sin del av kritiken. Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg, som leder kretsen i Päijänne-Tavastland, säger att den behandling Centern får i offentligheten är negativ och orimlig.

– Är andan nu sådan, att man nu jobbar hårt för att Centern inte ska ha framgång i valet i vår? frågar hon sig.

Ett annat problem är att allt Centern gör ses som en reaktion på de svaga opinionssiffrorna.

– Det här överraskar inte, att man genom galluparna hela tiden vill trycka ner Centern, säger Arto Seppänen i Södra Savolax, och försäkrar att valresultatet blir bättre än vad galluparna spår.

Kretsordförandena säger överlag att Centern har försökt göra politik enligt sina egna värderingar. Många bedömer ändå att det är svårt att driva jordbrukets och skogsägarnas intressen när resten av regeringen har en rödgrön värdegrund.

– Den senaste tidens oenigheter om att driva lagförslag syns i opinionen, säger ordföranden för Helsingfors krets Harriet Lonka, och konstaterar att det är svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget.

Starkt stöd för Saarikko

I rundfrågningen ombads kretsordförandena också ge ett skolvitsord för Centerns regeringsbana. Det vanligaste betyget var en åtta, men medeltalet landade på 7,75.

En stor orsak till det är att Paavo Väyrynen som enda kretsordförande gav ett så lågt betyg som en sexa.

Annika Saarikko har också starkt stöd på fältet, trots att stödet för partiet var betydligt högre då hon tillträdde för drygt två år sedan. Då låg Centern på över elva procent i opinionsmätningarna.

En del av kretsordförandena upplevde att Centern varit ensam borgerlig röst i regeringen, något SFP-ordföranden Anna-Maja Henriksson kraftigt tillbakavisade i helgen.

Centern röstade i går emot regeringens naturvårdslag i riksdagen. Statsminister Sanna Marin kom samtidigt med en hård ukas till den som i fortsättningen går emot regeringens linje.

– Om det sker en gång till så finns inte den här regeringen längre. Om Centern gör om det här så betyder det att regeringen faller, sa statsministern.

