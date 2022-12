Miro Heiskanen gjorde Dallas två första mål och fick beröm av tränaren: ”Han är en strålande spelare men jag är orolig över att vi tar kål på honom”

I ishockeyligan NHL har Dallas Stars fått en vass start på säsongen. Backen Miro Heiskanen och anfallaren Roope Hintz hör till lagets nyckelspelare och levererade i segermatchen mot Ottawa Senators.

Miro Heiskanen var inblandad i det mesta då Dallas Stars besegrade Ottawa Senators med 4–3. Tyler Seguin stod för segermålet då 29 sekunder av förlängningen återstod.

Dallas fick en lysande start på matchen. Heiskanen hade gjort två mål då 6.55 hade spelats och Dallas tagit ledningen med 2–0.

Heiskanen var på planen under matchens samtliga sex mål under ordinarie matchtid. Det var inte enbart plus i kanten för Heiskanen, vars försvarsblunder låg bakom i Ottawas första fullträff.

Bildtext Miro Heiskanen istidssnitt är 25.16. Den sjätte högsta noteringen i NHL. Bild: Jerome Miron-USA TODAY Sports/All Over Press Miro Heiskanen

Den finländska backen fick beröm av chefstränaren Pete DeBoer.

– Vi ber honom om otroligt mycket: att försvara, producera, spela 28 minuter, vara involverad i allt.

– Jag är lite orolig över att vi tar kål på honom och ber om för mycket. Det är en lång säsong. Men han är en strålande spelare och kan göra vad som helst på isen, säger De Boer på NHL:s webbplats.

Dallas förstacenter Roope Hintz spelade fram till Heiskanens 1–0-mål och Nils Lundkvists sena 3–3-kvittering. I de fyra senaste matcherna har Hintz noterats för 3+5=8 poäng och har nu lika många poäng (32) som Colorado Avalanches Mikko Rantanen.

Hintz kedjekamrat Jason Robertson, som nyligen satte punkt för en 18 matcher lång poängsvit, blev utan poäng för andra matchen i rad.

Aleksander Barkov tillbaka

Aleksander Barkov har varit sjuk och missat Florida Panthers sex senaste matcher. Mot Detroit Red Wings var han tillbaka och fick spela tillsammans med Eetu Luostarinen och Sam Reinhart.

Under Barkovs frånvaro har Carter Verhaeghe, Sam Bennett och Matthew Tkachuk trivts tillsammans och fick därför fortsätta bilda lagets förstakedja.

Bildtext Eetu Luostarinen gjorde sitt sjunde mål för säsongen. Bild: Sam Navarro-USA TODAY Sports/All Over Press Eetu luostarinen,Filip Hronek

I den första perioden var Barkov nära att göra mål då han föste en puck i ribban. Tidigt i den andra perioden fick finländarna utdelning. Barkov tog skott och Luostarinen fick en touch på pucken som gick i mål.

– Det känns bra, säger Barkov på NHL:s webbplats efter matchen.

– Det tog lite tid att få igång benen, men killarna gjorde det enkelt för mig. Vi gillar var vi är för tillfället och det här var en skön seger, säger Barkov.

Floridas poängprocent skrivs nu 55,6 och det räcker till en niondeplats i öst.

Floridacentern Anton Lundell har också varit sjuk. Han var ett frågetecken inför matchen och kunde inte spela. Aleksi Heponiemi, som kallades upp efter att Barkov insjuknat, har skickats tillbaka till farmarlaget i AHL.

Bildtext Chris Tierney ger Florida ledningen med 1–0. Bild: Sam Navarro-USA TODAY Sports/All Over Press Alex Nedeljkovic,Chris Tierney

Detroit saknade blåvit representation i matchen och det märktes att backen Olli Määttä var sjuk och Ville Husso fick agera målvaktsreserv.

Husso har en förträfflig höst i bagaget, medan det fortsättningsvis är blytungt för målvaktskollegan Alex Nedeljkovic. Nedeljkovic har på sina nio matcher släppt in 4,09 mål per match och endast räddat 88,0 procent av skotten.

Skickas Nedeljkovic ner i farmen är det förmodligen svensken Magnus Hellberg som kallas upp. Hellberg anslöt till organisationen för två veckor sedan via transferlistan och har gjort två bra matcher i AHL.

Den tidigare Lejonmålvakten Jussi Olkinuora har i sin tur haft det besvärligt. Olkinuoras statistik efter elva spelade AHL-matcher är 3,90 insläppta mål per match och 86,7 i räddningsprocent.

Bildtext Mitch Marner är på 13:e plats i NHL:s poängliga. Det har blivit 33 poäng på 28 matcher. Bild: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports/All Over Press Mitch Marner

Mitch Marner och Toronto Maple Leafs är glödheta. Då Toronto besegrade Los Angeles Kings med 5–0 stod Marner för det fjärde målet och förlängde sin poängsvit till 21 matcher.

Bara två aktiva spelare har lyckats med samma bedrift och nu är Marner på jakt efter Patrick Kanes (26 matcher, 2015–16) och Sidney Crosbys (25 matcher, 2010–11) noteringar.

Toronto, som senast besegrade Dallas Stars med 4–0, har tagit poäng i 13 matcher på raken och har ligans tredje bästa poängprocent.

Ligans bästa lag Lag Poängprocent 1. Boston Bruins 86,0 2. New Jersey Devils 82,7 3. Toronto Maple Leafs 71,4 4. Winnipeg Jets 70,0 5. Vegas Golden Knights 69,6

Winnipeg Jets fortsätter att leverera då bortamatchen mot St. Louis resulterade i en 5–2-seger.

I den första perioden åkte Winnipegs anfallare Saku Mäenalanen på en tackling av St. Louis back Niko Mikkola och utgick med en befarad axelskada.

– Med tanke på hur Mäenalanen höll sig om armen tror jag att det här kommer att bli en längre frånvaro, skriver Sportsnetskribenten Ken Wiebe på Twitter.

Resultat

Tampa Bay–Nashville 5–2

NSH: Mikael Granlund 0+0, -3, 22.20

NSH: Juuso Pärssinen 0+0, -3, 16.17

NSH: Juuse Saros 27/32 räddningar

Toronto–Los Angeles 5–0

Florida–Detroit 5–1

FLA: Aleksander Barkov 0+1, +1, 17.12

FLA: Eetu Luostarinen 1+0, +1, 14.50

St. Louis–Winnipeg 2–5

STL: Niko Mikkola 0+0, +1, 14.42

WPG: Saku Mäenalanen 0+0 +/- 0, 1.11

Dallas–Ottawa 4–3 (efter förlängning)

DAL: Jani Hakanpää 0+0, +/- 0, 19.08

DAL: Miro Heiskanen 2+0, +/- 0, 28.32

DAL: Roope Hintz 0+2, +1, 17.11

DAL: Joel Kiviranta 0+0, -1, 12.06

DAL: Esa Lindell 0+0, +1, 21.24

Videbilder från Viaplay.