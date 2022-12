Skenande kostnader och en rädd publik tvingar artister att ställa in: “Det har i princip blivit omöjligt att turnera.”

Först var det pandemin som satte stopp för alla publika evenemang. Nu är det energikrisen som tvingar musikbranschen på knä. Lägg till att publiken inte längre litar på att konserter blir av och därför undviker att förköpa biljetter.

Under hösten har flera artister meddelat att de ställer in sina planerade turnéer för att den rådande globala ekonomiska situationen gör det ohållbart att uppträda live. Populära artister som Animal Collective, Santigold och Little Simz hör till dem som skrinlagt sina turnéer.

Även amerikanska hårdrockarna Anthrax meddelade under hösten via sociala medier att de ställer in sin europaturné på grund av ”logistiska frågor och kostnader 2022 som är utom vår kontroll”.

Bildtext Scott Ian och gruppen Anthrax ställde in höstens europaturné på grund av alltför höga kostnader. Bild: Joni Haavisto / All Over Press Scott Ian,Anthrax

Finlandssvenska hårdrocksbandet One Desire är också en av de som påverkas av den rådande situationen. Gruppen har en inplanerad europaturné, som skulle ta dem till Tyskland, Storbritannien och Italien i början på nästa år, men frågan är om den kan förverkligas.

- Det har gått två nästan tre år sedan den här turnén bokades, men nu ser världen helt annorlunda ut. Bränsle, mat, övernattningar, löner - alla omkostnader är dyrare, berättar gruppens gitarrist Jimmy Westerlund.

Biljetter går inte åt på förhand på samma sätt som tidigare. Folk pantar hellre på sina pengar, och köper sin biljett först vid dörren. ― Jimmy Westerlund, One Desire

Toni Törrönen, evenemangsarrangör på All Things Live, bekräftar att det är svåra tider för branschen och artisterna just nu.

- Det är framförallt de mindre artisterna som drabbas, de har inte marginalerna på sin sida. Stora artister kan ännu få det att gå runt, men även många av de här artisterna föredrar att avboka än att göra det för en mindre vinst, berättar Törrönen.

- För många har det i princip blivit omöjligt att turnera, konstaterar Jimmy Westerlund kallt.

Bildtext Toni Törrönen, promoter på All Things Live, berättar att evenemangsbranschen av olika orsaker lider av dåligt rykte. Bild: Nadi Hammouda All Things Live

Skeptiska biljettköpare skapar ond spiral

Ett annat stort problem för branschen är att konsumenternas beteende vid biljettköp har förändrats.

Avbokade konserter och festivaler gör att publiken anser att branschen är opålitlig; folk är rädda att förköpa biljetter för att konserten kanske inte blir av - och för att konsumenten i värsta fall förlorar sina pengar.

RH:s konkurs har gjort väldigt illa för den här branschen. ― Toni Törrönen, All Things Live

- Biljetter går inte åt på förhand på samma sätt som tidigare. Folk pantar hellre på sina pengar, och kanske köper sin biljett först vid dörren, när det visar sig att konserten faktiskt blir av, säger Jimmy Westerlund.

Det här leder i sin tur att artister och konsertbokare inte vågar riskera att ordna en konsert som är ekonomiskt osäker ända in på konsertdatumet - och hellre ställer in i god tid.

- Det blir som en negativ kumulativ effekt - en ond spiral, säger Westerlund.

Bildtext Jimmy Westerlund, gitarrist och låtskrivare i One Desire. Bild: Carl-Magnus Fager stk,svenska talande klubben,jimmy westerlund,stk 6.2.2013

En bransch med dåligt rykte

När konsertbokare sedan går omkull lider branschens rykte ännu mer. Ett färskt skräckexempel på det här är finländska RH Entertainment som tidigare i höstas meddelade att de ansöker om konkurs.

- Efter pandemin och kriget så gör det här inte gott för vår bransch. RH hade dessutom redan innan konkursen visat sig vara en rätt så opålitlig aktör, som ställde in konserter och hade problem med sina evenemang, berättar Toni Törrönen.

Bildtext RH Entertainment, som bland annat stod för julturnén Raskasta Joulua, meddelade om konkurs i början av november. Bild: Jaakko Manninen Raskasta Joulua,konsertsalar,Rockkonsert,Performing arts and concerts,konserthus,Concert tickets,musikliv

Nu försöker Törrönens bolag All Things Live och andra aktörer rädda det som räddas kan för att konsumenterna inte helt ska tappa förtroende för branschen.

- Vi vill att alla de här konserterna förverkligas för vi vill inte att publiken igen ska tro att de inte kan lita på oss, säger Törrönen.

Biljettpengarna för RH Entertainments konserter ligger i konkursboet, och för de konserter som inte kommer att kunna genomföras som planerat går konsumenten antagligen back.

Kommer publiken att få tillbaka sina pengar?

- Knappast, konstaterar Törrönen.

Och för att ytterligare göra situationen sårbar så hänger fortsättningsvis coronaviruset över branschen som ett mörkt skynke.

- Det är också en till orsak varför folk är försiktiga att förköpa konsertbiljetter, även coronan skapar en osäkerhet som gör att folk undrar ifall det faktiskt blir av, säger Westerlund.

Bildtext Hector ställde nyligen in en konsert på Savoy-teatern i Helsingfors för att han drabbats av av corona. Bild: /com.pic./Seppo Haavisto/12 M/All Over Press/Compic Hector

Högre biljettpriser inte ett alternativ

Men även om publiken förköper biljetter i tillräckligt stora mängder, så tampas både artister och konsertbokare av det rådande läget och de skyhöga kostnaderna.

- Vi får många förfrågningar av artister som undrar ifall vi inte kunde betala dem lite mera? Men det kan vi inte, eftersom vi lider precis lika mycket av den här situationen som alla andra, säger Törrönen.

Och att höja på biljettpriserna är inte ett alternativ.

- Om vi flyttar kostnaderna på konsumenten - som också i dagsläget är tvungen att betala mer för sitt liv och leverne - så väljer de nog bort att gå på konsert. Vilket igen leder till att vi inte säljer tillräckligt med biljetter, säger Törrönen.

- Det finns också sådana artister som prioriterar sina fans, det vill säga de väljer att turnera även om de gör en mycket liten eller ingen vinst alls. De bara biter ihop och kör.

Bildtext På 1990-talet gav Kummeli ut humorlåten ”Artisti maksaa” som beskriver det ekonomiska trångmål många artister upplever under sina karriärer. Bild: Päivi Leino/YLE Kummeli

”Artisten betalar” är ett skämtuttryck som myntades av den finländska humorgruppen Kummeli på 1990-talet och som beskrev den ohållbara situationen som ibland uppstod när artister förväntades ställa upp på allt utan att egentligen få skäligt betalt.

Nå, för många av dagens turnerande artister och band är det här alltså under rådande omständigheter inte något skämt.

Det här gäller även för Jimmy Westerlund och One Desire, men som ändå överväger att genomföra sin inplanerade turné nästa år även om risken är stor att budgeten inte håller.

- Vi hade räknat med att gå på plus med den här turnén, men i och med att kostnaderna har stigit med nästan 40 procent, så kommer vi antagligen nog att gå på minus, men vi tänker att vi ändå vill genomföra den, berättar Westerlund.