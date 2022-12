Johanna Matintalo imponerade i sprintfinalen och slutade trea – hade marginalerna på sin sida i tidsjämförelserna: ”Det var lite darr på ribban”

Finland har tagit säsongens första topp-3-placering i världscupen i längdskidor. Johanna Matintalo tog sig med små marginaler till final där hon sedan levererade.

I den klassiska sprinten i Beitostølen tog sig Johanna Matintalo till semifinal och final via tidsjämförelse. I finalen var hon sedan urstark och tredjeplatsen var aldrig hotad på slutet.

– I dag var det lite darr på ribban. Jag bestämde mig för att försöka ta mig till final via den övre halvan, säger Matintalo till Viaplay.

– Jag är jättenöjd, även om jag inte var tillräckligt snabb i början. Jag hittade farten först under dagens lopp.

Nadine Fähndrich, som imponerade under hela dagen, vann finalen med 0,93 sekunders marginal till tvåan Lotta Udnes Weng. Segern var Fähndrichs andra i världscupen och första i klassisk stil.

Finlands damer hade ett strålande kval med fyra damer bland de nio bästa: Johanna Matintalo (4), Jasmi Joensuu (5), Kerttu Niskanen (8) och Krista Pärmäkoski (9).

Joensuu och Pärmäkoski åkte ut i kvartsfinal, medan Niskanen och Matintalo körde i den andra semifinalen. Där var Matintalo fyra och Niskanen femma.

Det gick fortare i den andra semifinalen än i den första, och därmed blev den svenska favoritduon Maja Dahlqvist – Johanna Hagström utslagen i semifinalskedet. Dahlqvist slutade trea i den första semifinalen och Hagström fyra.

Joni Mäki imponerade i semifinalen

På herrsidan tog sig Joni Mäki till final. Han såg inledningsvis blek ut i sin semifinal, men vann mycket mark i den sista stigningen och avancerade till tvåa.

I finalen var Mäki med i kampen om en pallplats i början av upploppet. Mäki kroknade ändå och fick nöja sig med en femteplats.

Fransmannen Richard Jouve vann tävlingen före italienaren Simone Mocellini på andraplats och svensken Calle Halfvarsson på tredjeplats.

– Det kändes som att jag var bättre med i finalen än i semifinalen. I sista kurvan gav jag Halfvarsson för mycket utrymme, säger Mäki till Viaplay.

– Jag skulle inte ha trott att det går så här bra. Det var lite upp och ner i början av veckan och förberedelserna var inte perfekta.

Niilo Moilanen var tvåa i kvalet och tog sig till semifinal på tid. I den andra semifinalen var han fyra, men tiden räckte inte för en finalplats. Moilanen slutade åtta totalt och 21-åringen knep sin bästa placering i världscupen.

Hela fem finländska herrar tog sig vidare från kvalet, men Lauri Vuorinen, Lauri Mannila och Ville Ahonen hade gjort sitt efter kvartsfinalerna.

Världscuphelgen i Beitostølen fortsätter på lördag med 10 kilometerslopp i klassisk stil. På söndag körs mixedstafett.

Resultat, damer

1. Nadine Fähndrich SUI 2.57,31

2. Lotta Udnes Weng NOR +0,93

3. Johanna Matintalo FIN +1,42

4. Tiril Udnes Weng NOR +3,27

5. Kristine S. Skistad NOR +7,98

6. Tereza Beranova CZE +9,15

9. Kerttu Niskanen FIN

13. Jasmi Joensuu FIN

14. Krista Pärmäkoski FIN

32. Amanda Saari FIN

39. Maaret Pajunoja FIN

Resultat, herrar

1. Richard Jouve FRA 2.36,37

2. Simone Mocellini ITA +0,30

3. Calle Halfvarsson SWE + 0,51

4. Pål Golberg NOR +0,90

5. Joni Mäki FIN +1,24

6. Lucas Chanavat FRA +8,44

8. Niilo Moilanen FIN

14. Lauri Vuorinen FIN

15. Ville Ahonen FIN

24. Lauri Mannila FIN

43. Olli Ahonen FIN