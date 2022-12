Den norska dominansen fortsatte i Hochfilzen – Seppälä var bästa finländare och hela herrlaget tog sig till jaktstarten

Herrar, sprint

1. Johannes T. Bø NOR 23.04,0 (0)

2. Emilien Jacquelin FRA + 43,0 (1)

3. Sturla Holm Lægreid NOR + 46,9 (1)

4. Filip Fjeld Andersen NOR + 54,5 (0)

5. Andrejs Rastorgujevs LAT +1.00,4 (0)

6. Martin Ponsiluoma SWE +1.03,7 (1)

7. Quentin F. Maillet FRA +1.09,1 (1)

8. Jakub Stvrtecky CZE +1.10,5 (0)

9. Justus Strelow GER +1.14,5 (0)

10. Johannes Dale NOR +1.20,1 (2)

18. Tero Seppälä FIN +1.42,2 (1)

21. Olli Hiidensalo FIN +1.45,6 (0)

41. Tuomas Harjula FIN +2.27,0 (2)

50. Jaakko Ranta FIN +2.49,1 (1)

55. Heikki Laitinen FIN +2.59,1 (2)