Soc & koms nyvalda rektor Tuomas Martikainen vill återskapa den sociala samhörigheten efter pandemiåren: ”Rent praktiskt vill jag få den att fungera bättre igen”

Sydvästra Finlands Avfallsservices och Håll Skärgården Ren rf:s båtinsamling gav i år 47 skrotbåtar i byte. Båtarna samlades in i ett samarbete i Skärgårdshavet för femte gången. Under insamlingen samlas det in båtar från öar som saknar väg- och färjeförbindelse.

Övergivna trasiga båtar är ett hot mot miljön och kan också ha ekonomiska effekter, och kan dessutom störa ortsbor och turister.

Glasfiberbåtarna som samlades in används för första gången till cementtillverkning.

Under 2022 har LSJH:s sorteringsstationer tagit emot 50 skrotbåtar vilket innebär att totalt 97 gamla båtar har tagits emot och samlats in.