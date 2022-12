EU:s utrikesministrar lyckades inte enas om nya sanktioner mot Ryssland

Snöstorm och bitande frost har drabbat Storbritannien och orsakat trafikkaos.

Vinterns kallaste temperatur hittills, 15,6 minusgrader, uppmättes i Aberdeenshire, Skottland, natten till måndagen. Skolor stängdes nästan över hela Storbritannien på måndagen, rapporterar BBC.

Tvåhundra flyg från olika brittiska flygplatser ställdes in i söndags och i dag under dagen på grund av det kraftiga snöfallet. Många av Londons tunnelbanelinjer var också delvis stängda under måndagen.

Det kalla vintervädret väntas fortsätta i Storbritannien hela veckan.

Källa: STT