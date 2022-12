Pargas satsar hårt på att förverkliga strategiska mål i nästa års budget – ”Vi vill jobba och skapa mer tillsammans med invånarna”

Det ekonomiska läget i Pargas stad ser rätt så lovande ut inför nästa år, men under de kommande åren kan tuffare tider vara att vänta.

Pargas stads budget för nästa år och ekonomiplanen för 2024-2025 godkändes av stadsfullmäktige efter flera timmars diskussion under måndagen.

Egentligen gjordes bara två större förändringar i budgeten. Kurt Ekström (SFP) föreslog att Teknik och Infra skulle få 150 000 euro till för underhåll av vägar för de enskilda väglagen. Förslaget godkändes efter omröstning.

Erika Silventoinen (SFP) föreslog att flytta över 30 000 euro av investeringsstödet för en aktiverande samlingsplats i Korpo från 2024 till 2023, så att investeringen under nästa år uppgår till 100 000 euro. Tanken är att investeringspengarna för nästa år ska användas till att fixa upp Korpo daghems gård och därför ansågs det vettigt att en större del av investeringsmedlen används under nästa år, så att daghemmets gård kan färdigställas under året.

– Vi har jobbat sedan våren med den nya strukturen, så att budgeten ska matcha den nya organisationen, då social- och hälsovården försvinner och vi får en helt ny struktur i staden. Här har varit många små steg på vägen, så visst känns det bra att få allt i ett paket, konstaterar Pargas ekonomichef Petra Palmroos efter mötet.

Bildtext Det tog flera timmar att gå igenom den ca 80 sidor långa budgeten och ekonomiplanen. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas,Pargas stadsfullmäktige

Svårt komma överens om hyresnivån

Men det finns en stor osäkerhet inför framtiden, bland annat är det oklart hur mycket statsandelar kommunerna kommer att få i framtiden. Dessutom är det fortfarande oklart vad välfärdsområdet ska betala i hyra för social- och hälsovårdens utrymmen i staden.

– Det finns meningsskiljaktigheter på vilken nivå hyrorna ska ligga på. Vi har utgått från att den hyresnivå vi har haft tidigare på våra fastigheter, kommer att vara på samma nivå i det nya välfärdsområdet. Där är vi inte av samma åsikt. Tiden får utvisa när vi har fattat ett beslut om det här, säger Palmroos.

Bildtext Petra Palmroos har framtidstro, trots den ekonomiska osäkerhet framtiden ser ut att föra med sig. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas

Staden fortsätter satsa på bildningen

Pargas stad har många stora satsningar inför kommande år. På investeringssidan upptar fortfarande stadens kreativa lärcenter större delen av finansieringen, men staden satsar även på andra saker inom fostran och utbildning.

– Vi har sett att specialbehoven hos många barn och unga har ökat och därför kommer vi att anställa mera personal inom bildningen. Och om allt går som vi hoppas så börjar vi även bygga den nya idrottshallen PIUG 2 och det är en stor satsning på motion och fritidsaktiviteter för både barn och vuxna i staden, säger Pargas stadsfullmäktiges ordförande Sandra Bergqvist.

Bildtext Sandra Bergqvist vill samarbeta mer med Pargasborna. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas,Pargas stadsfullmäktige

Mera samarbete med invånarna

I våras godkände även stadsfullmäktige Pargas stads strategi, som har som målsättning att skapa en hållbar utveckling, starkare attraktivitet, ett bättre välmående och att skapa tillsammans. Under kommande år har staden fastställt 21 strategiska mål som alla har ett ansvarigt ansvarsområde. Bland annat planerar staden att satsa 100 000 euro för att bättre marknadsföra Pargas stad.

– Det handlar om att vi vill jobba och skapa mer tillsammans med invånarna. Vi har redan nu börjat med bibliotekskaffe och afterwork där invånarna får träffa tjänstemän och politiker, men vi har även börjat satsa mer på att marknadsföra Pargas. Vi har otroligt många bra saker i staden, men vi måste få dem bättre paketerade så att folk förstår hur bra vi har här, säger Bergqvist.

Staden planerar även att satsa 50 000 euro för att utveckla ett system med invånarbudgetering. Vad innebär det?

– Det innebär exempelvis att invånarna med hjälp av olika omröstningar får fatta beslut vad de vill att vi ska lägga pengar på. Oftast är det konkreta saker som till exempel idrottsutrustning, belysning, äppelträd, alltså något som tillför mera trivsel i staden, säger Bergqvist.

Bildtext Mötet inleddes med en kort presentation av stadens nya livskraftschef Maria Leppäkari. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas,Pargas stadsfullmäktige

”Det krävs en stark lobbare för skärgårdsfrågor”

Under gårdagens möte blev det också klart vilka förtroendevalda som sitter i Pargas stads nya skärgårdsnämnd och livskraftsutskott.

Christer Friis (SFP) valdes till Skärgårdsnämndens ordförande och Maija Elenius (Saml.) valdes till vice ordförande. Tomas Björkroth (SFP) valdes till ordförande för Livskraftsutskottet och vice ordförande blev Petri Abrahamsson (Saml.).

Bergqvist ser flera fördelar med en gemensam skärgårdsnämnd.

– Jag tycker det är jättebra att vi nu har en skärgårdsnämnd, som tillsammans kan jobba för skärgårdsfrågor. När jag på nationellt plan har jobbat väldigt mycket med skärgårdsfrågor märker jag att det krävs en stark lobbare för skärgårdsfrågor. Det är inte det att man inte vill göra saker och ting för skärgården, men man glömmer bort att det krävs lite annorlunda system för att det ska fungera i skärgården, säger Bergqvist.

Skärgårdsnämnden

ORDINARIE / ERSÄTTARE

Ordf. Christer Friis SFP Fabian Karlgren SFP

Vice ordf. Maija Elenius Saml. Aaro Söderlund Saml.

Johan Hermansson SFP Andreas Johansson SFP

Mirella Uddström SFP Johanna Tengström SFP

Linda Lindberg SFP Denina Björklund SFP

Laura Wickström SFP Merja Fredriksson SFP

Jan-Erik Karlsson SFP Mikael Aalto SFP

Håkan Westergård KD Pia Westergård KD

Mona Lehtonen Gröna Sauli Luttinen Gröna

SDP ger sitt förslag på ordinarie ledamot under nästa möte, Ersättare Tiina Johansson SDP

Nina Söderlund VF Ilkka Laurell Sannf.

Livskraftsutskottet

ORDINARIE / ERSÄTTARE

Ordf. Tomas Björkroth SFP Conny Granqvist SFP

Vice ordf. Petri Abrahamsson Saml. Maria Sainio Saml.

Erika Silventoinen SFP Tina Axén SFP

Marlena Lauren SFP Fredrika Sihvonen SFP

Tomas Jansén SFP Kyösti Kurvinen SFP

Ingrid Möller SFP Saija Westerlund-Cook SFP

Rolf Schwartz SFP Kurt Ekström SFP

Laura Louko KOK Sammy Järnström KOK

Mika Wallin Gröna Päivi Niittyvaara Gröna

Maria Lindell-Luukkonen SDP Carita Henriksson SDP

Hanna Forsman Sannf. Aki Sahlgren Sannf.