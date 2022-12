Morgonkollen: Fem nyheter du behöver ha koll på i dag

God morgon! Här är nattens och morgonens nyheter i ett nötskal, med dagens väder.

Finlands lucia kröns i kväll

Efter två år av restriktioner är det äntligen dags för en traditionell kröning av Finlands lucia.

I år är det Wilma Grönqvist från Karis som får bära luciakronan. Hon är 22 år gammal och studerar till sjukskötare. På fritiden tycker hon om att dansa, sjunga och spela innebandy.

Luciamorgonen firar vi den 13 december med sändningar i Yle Fem, Yle Vega och på Yle Arenan. Finlands lucia kröns i Helsingfors domkyrka klockan 17 och också det direktsänder vi i Yle Fem och på Yle Arenan.

Snöfronten förflyttar sig norrut

Vinterstormen som drog in över Finland söderifrån i går rör sig sakta norrut. Även i dag påverkas trafiken och det varnas för mycket dåligt eller dåligt väglag i stora delar av landet.

Det varnas också för bitande kyla i hela landet med undantag för Norra Österbotten och Kajanaland.

Snön och isen ska bort från bilen i trafiken på vintern – de flesta är samvetsgranna, men inte riktigt alla

Det kan vara jobbigt att bege sig iväg med bil på vintern. Det är ändå klokt och ekonomiskt att lägga ner ett par minuter på att putsa bilen ren från snö.

En bilist som har putsat bilen lite, men inte tillräckligt, kan påföras en avgift för trafikförseelse. Då får man betala omkring 100 euro. Om bilen är riktigt täckt med snö blir det böter.

– Att putsa bilen är ingen direkt teknikgren. Jag rekommenderar att man följer med väderleksprognosen så att man vet hurudant väder som utlovas. Om det utlovas snö så lönar det sig att reservera 5-10 minuter extra tid på morgonen, säger utbildningsinstruktör Pasi Pohjonen vid Trafikskyddet.

Oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja besöker Finland

Den belarusiska oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja besöker Finland i dag och i morgon.

Hon har bjudits in av utrikesminister Pekka Haavisto och ska bland annat träffa president Sauli Niinistö, statsminister Sanna Marin och riksdagens talman Matti Vanhanen.

– Tichanovskaja har blivit den belarusiska oppositionens ansikte utåt. Jag uppskattar hennes arbete enormt, sade Haavisto i ett pressmeddelande inför besöket.

Tichanovskaja flydde från Belarus år 2020 efter att den ukrainska ledaren Aleksandr Lukasjenko utropade sig som segrare efter presidentvalet som betraktas som ett fuskval.

Skenande kostnader och en rädd publik tvingar artister att ställa in

Först var det pandemin som satte stopp för alla publika evenemang. Nu är det energikrisen som tvingar musikbranschen på knä. Lägg till att publiken inte längre litar på att konserter blir av och därför undviker att förköpa biljetter.

Under hösten har flera artister meddelat att de ställer in sina planerade turnéer för att den rådande globala ekonomiska situationen gör det ohållbart att uppträda live. Populära artister som Animal Collective, Santigold och Little Simz hör till dem som skrinlagt sina turnéer.

Även amerikanska hårdrockarna Anthrax meddelade under hösten via sociala medier att de ställer in sin europaturné på grund av ”logistiska frågor och kostnader 2022 som är utom vår kontroll”.

I landets södra och mellersta delar på många håll tidvis snöfall. Vid sydkusten lokalt snöbyar som kan vara ymniga, mot i kväll även vid västkusten. Temperaturen är -4 till -12 grader, på natten några grader kallare.

I Norra Österbotten och i Kajanaland mest molnigt och allmänt snöfall, som försvagas under eftermiddagen. Temperaturen är mest -10 till -20 grader.

I Lappland förekommer tidvis snöfall. Temperaturen är först -20 till -33 grader, i kväll -10 till -20 grader.

Varning för köld:

Till en början bitande köld i landets södra och mellersta delar.

Under det närmaste dygnet varnas det för sträng köld i Lappland.