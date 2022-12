Operachefen Lilli Paasikivi blir konstnärlig chef för Bregenzfestivalen i Österrike – ”det blir ett fem veckors intensivmaraton”

Paasikivi lämnar Nationaloperan i slutet av juli. Det är en spännande möjlighet att få kurera Bregenzfestivalen, som är en av de största klassiska musikfestivalerna i Europa, säger Paasikivi.

Nationaloperans konstnärliga chef, mezzosopranen Lilli Paasikivi har valts till konstnärlig chef för den ansedda musik- och konstfestivalen Bregenzer Festspiele i Österrike. Paasikivi lämnar Finlands Nationalopera i juli. Hon inleder sin nya post den första oktober 2024.

– Jag är väldigt glad att kunna fortsätta med konstnärlig planering efter 10 år på ett stort europeiskt operahus som Nationaloperan. Det är en spännande möjlighet att få kurera Bregenzfestivalen, som är en av de största klassiska musikfestivalerna i Europa.

Stor flytande scen i fokus

Sammanlagt visas fyra operaproduktioner samt musik och teater. Till Paasikivis uppdrag hör att planera programmet, ansvara för den konstnärliga kvaliteten och administration.

– Det blir ett fem veckor lång intensivmaraton som gäller i framtiden i stället för året-runt-föreställningsverksamhet på Nationaloperan.

Bildtext Lilli Paasikivi har varit konstnärlig chef för Finlands Nationalopera i tio år. Bild: Linnea de la Chapelle Lilli Paasikivi,Finlands nationalopera

Den årliga festivalen äger rum från mitten av juli till mitten av augusti intill Bodensjön. En av fokuspunkterna är den stora flytande scenen (Seebühne) som byggs upp över vattnet. För publiken finns en öppen läktare med 7000 sittplatser. På scenen hålls bland annat operaföreställningar och konserter, och det är inte ovanligt att sjön inkorporeras i föreställningen och blir en förlängning av scenen.

– Området har starka kulturella anor och det finns många fina kulturmetropoler i närheten, som Zürich, München och Salzburg. Jag ser framemot lära känna teamet och att arbeta med nya samarbetspartners.

Kulturen viktig kraft i krigstider

Festivalen grundades år 1946, efter andra världskrigets slut, och den kom att bli en stark symbol för den nya tiden eftersom besökare från länder som fram tills nyss legat i krig med varandra samlades för att uppskatta kultur tillsammans.

– Kulturen är en sammanhållande kraft i samhället. Genom konst och kultur kan man förstärkta förståelse och empati för varandra. Sådana här festivaler och kulturorganisationer överlag har en synnerligen viktig roll också i krigstid.

Den första festivalen som har kurerats av Paasikivi går av stapel 2025. Det femåriga uppdraget sträcker sig fram till 2029.

Förutom den konstnärliga innehållsplaneringen har Paasikivi förnyat operans verksamhet. Flera Kaija Saariahos operor, Sebastian Fagerlunds Höstsonaten, Richard Strauss Elektra, Salome och Ariadne på Naxos samt Richard Wagners Nibelungens ring hör till de uppsättningar som visats under hennes chefsperiod. Under hennes tid har Nationaloperan också satsat på att locka ny publik med pandemitidens internationella operahit Covid fan tutte, musikalen Fantomen på operan, CircOpera, som kombinerar cirkuskonst och opera, samt projektet Opera Beyond som undersöker ny teknologi inom operakonsten.

Brittiska Thomas de Mallet Burgess, chef för operan på Nya Zeeland tar över som konstnärlig chef för Finlands nationalopera efter Paasikivi. Han tillträder posten i augusti.