Rafael och Ninni Donner hade drygt ett år på sig att renovera ett hundraårigt timmerhus – utan tidigare erfarenhet: “Vi tänkte att vårt bröllop blir en rimlig deadline”

Rafael och Ninni Donner lämnade Helsingfors för att jaga ett långsamt liv i Raseborg. Men först behövde drömhuset en totalrenovering.

Efter att save the date-korten skickats iväg till släkt och vänner fanns det ingen återvändo. Nu var det bestämt: om drygt ett år – i augusti 2022 – skulle nära och kära samlas i Rafael och Ninni Donners nya hem i Svartå bruk för att fira deras bröllop.

Men i det här skedet var den gamla folkskolan Ekkulla inte i särskilt festligt skick. Det enorma timmerhuset hade knappt reparerats sedan det byggdes år 1902.

Vatten, värme, avlopp, el - ja, alla system - behövde förnyas. Ett nytt kök och våtutrymme behövde installeras, så gott som alla ytor behövde piffas upp. Väggar skulle rivas, dörrar skulle flyttas, en splitterny terrass skulle byggas.

Ninni och Rafael stod inför ett arbetsfält på 260 kvadratmeter.

”Allt är ju ändå redan lite snett”

Ingendera hade någon större erfarenhet av renovering sedan innan. Ändå bestämde de sig för att göra största delen av jobbet själva.

Det var främst för att spara pengar, men båda två är nyfikna och gillar att göra saker med egna händer.

– Men sedan är jag också väldigt dumdristig, jag förstår inte alltid mina egna begränsningar, medger Rafael.

Han har senare kommit fram till att man inte måste göra precis allt själv – någonting som Ninni förespråkade redan från första början.

– Till exempel var det coolt att vi installerade hela vårt kök själva, men jag vet inte om jag skulle göra det igen. Det är väldigt nischad kunskap som jag aldrig mer har nytta av. Det skulle ha gått tio gånger snabbare om någon annan gjort det, säger Rafael nu.

Bildtext Rafael och Ninni letade länge efter ”ett gammalt hus med själ”. Till sist köpte de sitt drömhus på en öppen auktion. Bild: Parad Media Svenska Yle

För att hinna har de arbetat sju dagar i veckan med husprojektet. Rafael säger att han kan räkna på ena handen hur många lediga dagar han haft under året innan bröllopet.

– Den tajta deadlinen var både på gott och ont. Vi har gjort många misstag på grund av vår deadline, men vi har också fått så mycket mera gjort än om vi inte hade haft den, säger Ninni.

Med tiden har man lärt sig konsten att acceptera misstagen man gjort, säger hon.

– Jag tycker att det är ganska trevligt att det syns att det är ens egna händers arbete. Det passar i synnerhet i ett gammalt hus. Allt är ju ändå redan lite snett!

På sätt och vis var det ändå en lycka att man inte genomfört några omfattande reparationer på huset tidigare.

– De flesta äldre hus har renoverats i något skede och då har man satt in kreosot eller bergull, man har plastat in golven eller använt asbest, vilket senare orsakat problem. Men det här huset hade inte reparerats just alls, alltså var grunden i bra skick, berättar Rafael.

Drömmen om ett långsamt liv

Innan flytten till landet bodde paret på sjätte våningen i ett höghus mitt i Helsingfors. Rafael skrev till sitt yrke, Ninni jobbade med auktioner. Bägge två hade tröttnat på det hektiska storstadslivet som med tiden börjat kännas meningslöst.

– Jag hade ett jobb som gick ut på att sitta framför en dator. Det kändes främmande att tänka att hela mitt liv kommer att gå ut på att sitta bakom en skärm. Jag ville komma ut till en riktig värld där man jobbar med sina händer och gör något fysiskt, förklarar Rafael.

– Jag kände inte lika starkt som Rafael att jag vill bort. Men jag har alltid haft en dröm om att bo i ett gammalt hus som har en historia, berättar Ninni.

Bildtext ”Jag kände inte att Helsingfors var mitt hem. I Västnyland känner jag mig alltid hemma” säger Rafael som är uppvuxen i Bromarv. Bild: Parad Media Svenska Yle

Båda drömmer om det de kallar ett långsamt liv. Ett liv som inte bara går ut på att konsumera och hinna från ett ställe till ett annat, ett liv som inte helt struktureras kring ett effektivitetstänk. Ett liv som också har plats för kreativitet, skapande och praktiska sysslor.

– Då Rafael började studera till trädgårdsmästare förstod jag att jag inte heller vill ägna min tid åt ett jobb som jag inte längre är intresserad av. Så jag studerade till bagare och konditor, berättar Ninni.

Samtidigt är de medvetna om att alla inte har tid eller råd för en sådan livsförändring.

– Det är ett otroligt privilegium att kunna lägga ett helt år på att renovera ett hus, säger Ninni.

