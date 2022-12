Norrena & Frantz: Har du upplevt det stora julgrälet? Varför uppstår konflikter ofta under familjehögtider?

På julen ska alla vara finklädda och mysiga, samlas runt ett dignande matbord och umgås under stundom högtidliga, stundom uppsluppna former. Fast ja, det är ju inte alltid det blir just så.

Mormor är stött över att vasen ni fick i bröllopsgåva inte står på soffbordet där den skulle passa bäst. Hon sitter nu i ett hörn med mungiporna i en cirkel runt hakan och ska inte ha någon glögg.

Farbror Klas har släpat med sin nya, tjugo år yngre flickvän, som inte ens försöker dölja att hon tycker att all mat som serveras är äcklig.

Farmor och farfar har inte kommit alls, för de upplevde att de inte var välkomna. Det hördes ju på tonfallet när du ringde och bjöd in. Och de vill minsann inte vara till besvär.

Knappt har sista Björneborgarnas march-trumslaget vid julfreden avtonat förrän tonåringarna har hunnit vråla att de hatar varandra.

Och själv börjar du innerligt ångra att du inte valde att göra som Bettan på HR-avdelningen och reste till Phuket över julhelgen. Ensam.

För nu står du ju här igen, mitt i det stora julgrälet.

Bildtext Julgrälet - när smilen är lika konstgjorda som snöflingorna. Bild: Ilmari Fabritius Hannah Norrena,Eva Frantz,Norrena & Frantz

Men varför uppstår ofta familjegräl just under julen?

Det finns många anledningar. På julen förväntas kanske familjemedlemmar, som egentligen är väldigt olika till sin natur, samlas på samma plats och trivas ihop.

Den famösa julstressen kan också göra att de som förberett och fixat allra mest är helt slut när dopparedagen väl kommer. Känslorna ligger på ytan och stubinen är kortare än Benjamin Syrsa.

Alkohol kan framkalla grälsjuka sidor hos den fredligaste kusinen. För att inte tala om ekonomiska realiteter. Mormor och morfar ger lilla Pelle en Playstation, medan farmor och farfar med sina knapra pensioner bara kunde köpa en chokladplatta.

Stämningen blir allt mera spänd. Det var ju inte så här det skulle vara! På julen ska ju alla vara glada!

Har du hamnat mitt i det stora julgrälet?

Vad triggade igång grälet? Vem var argast? Vad hände?

Är julgräl kanske rent av ett återkommande fenomen i din släkt? Finns det släktingar som helt enkelt inte kan träffas utan att det blir kalabalik?

Blir ni tvungna att dela upp firandet för att undvika konflikter?

Finns det sätt att motverka julgrälen innan de sätter igång?

Eller borde det bara räcka att vråla ”Nämen skärp er för fan, ni är vuxna människor!”

Du är alltid anonym när du skriver till Norrena & Frantz, ditt svar kan komma att läsas upp i podden och publiceras här på svenska.yle.fi.

Har du upplevt det stora julgrälet?