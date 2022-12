Dagens vinterpratare Julia Ståhle: Det är horribelt att säga till någon som sörjer att allt sker av en orsak

Hon blev mamma och hustru som 21-åring och änka som 22-åring. Nu vinterpratar Julia Ståhle om hur hon hanterade livets orättvisa och den bottenlösa sorgen. Men också om hur hon så småningom kunnat gå vidare – trots allt.

– Jag har satt så mycket tid och ilska på saker som jag tyckt har varit orättvisa i mitt liv. Ilska på livet, på att tvingas se min älskade gå igenom otrolig smärta och sorgen över att bli ensam kvar. Frustationen över att vara ensamstående förälder. Men det är väl mänskligt att känna ilska och frustration, säger hon.

För henne blev allt lättare att bära när hon slutade fråga sig “varför”.

– Kanske man istället borde fråga “varför inte”? Sådana här tragedier sker ju varje dag, både här hemma och utomlands. Livet är inte rättvist, vem som helst kan drabbas när som helst.

Det innebär inte att man ska se faror och katastrofer överallt.

– Men det kan kanske vara bra att tänka på det nångång. Att det faktiskt kan hända, också mig. Det skapar i bästa fall tacksamhet över allt som är bra i livet, funderar hon.

Det är nu två år sedan Julia Ståhle blev änka och ensamstående mamma, endast 22 år gammal. Den mest akuta sorgefasen är över. Men fortfarande kan sorgen drabba henne.

– Jag kan ännu i dag behöva stunder då jag måste få vara för mig själv, med min sorg. Också om jag dagen innan, eller kanske bara några timmar tidigare, var hur glad som helst.

Julia kallar den finska sisun en urkraft.

– Men i just det här sammanhanget tror jag att den kan vara farlig. Det är inte bra att allt för snabbt bita ihop och gå vidare. Tänka att man inte får beklaga sig eller att det alltid finns nån som har det värre. Det skapar bara en stor tomhet och tystnad.

Vissa tröstare blir överhurtiga

Julias tillsammans med sin son.

Julia poängterar att det viktigt att våga tala om döden.

– Vi borde absolut bli bättre på att prata om sorg. Men med de rätta orden.

Hon har märkt att många är ovana att diskutera de här frågorna.

– Det gör att vissa blir överhurtiga i sin iver att trösta, säger Julia.

Det finns inte en mening med allt som sker

Ett konkret tips vill hon komma med till dem som möter en medmänniska i sorg.

– Säg aldrig att allt händer av en orsak. Att det finns en mening med allt. Det är direkt horribelt att säga så till en människa som går igenom något svårt.

Julia har varit intresserad av politik ända sen tonåren, speciellt internationella ärenden. Men efter att hon blev änka och ensamstående mamma står socialpolitik henne närmast hjärtat.

Förutom att det är okänsligt, är det knappast ens sant.

– Jag ser ingen poäng i att människor tvingas gå igenom traumatiska upplevelser. Att det liksom ska stärka dem – och att de borde vara tacksamma för det. Jag ser ingen som helst poäng i varför min man fick cancer, tvingades gå igenom tunga behandlingar och sedan dö, bara 23 år gammal.

I dag vinterpratar Julia Ståhle om de tunga upplevelserna som fick henne att bli intresserad av socialpolitik. Och om sina östeuropeiska rötter i bland annat Ukraina och Estland – och om hur hon i dag undviker att tala ryska på stan.

