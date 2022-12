Dagens vinterpratare Hannah Norrena: Jag behövde en nystart och flyttade hem till Österbotten

Hannah Norrena talar varje vecka om andras relationer i podden Norrena & Frantz. Nu vinterpratar hon om sitt eget liv och det som gjorde att hon behövde en nystart. Hon tog barnen och hunden med sig och flyttade hem till Vasa.

När Hannah Norrena vinterpratar lanserar hon begreppet “livsstädning”, som man kunde beskriva som en motsats till att dödsstäda.

– Dödsstädning innebär ju att man röjer i lådor och skåp och tömmer vinden och källaren på skräp för att de efterlevande ska ha det så lätt som möjligt, säger Hannah.

På samma sätt tycker hon att vi borde livsstäda för att göra livet lättare att leva.

– Om man städar och rensar ur själens mest instängda garderober, får man plats för livet. Så ut med besvikelser och bitterhet, egoister och energitjuvar, mögliga hus och toxiska människor.

Det krävdes en hel del motgångar innan Hannah fann modet att livsstäda. Nu vinterpratar hon om händelserna som ledde fram till nystarten i livet. Hon lämnade det stressiga storstadslivet bakom sig och flyttade hem till barndomsstaden Vasa.

Det modigaste val Hannah Norrena gjort hittills i sitt i liv, är flytten hem till Vasa.

– Efter nästan 20 år i storstan tog jag i somras barnen och hunden med mig och flyttade hem till Österbotten, berättar Hannah.

Beslutet var inte lätt och krävde år av funderande.

– Ibland hände det att jag i hemlighet googlade på lägenheter, hus och tomter i mina barndomstrakter. Men steget kändes för stort.

Framförallt tänkte hon på barnen.

– Det kändes både omständigt och jobbigt att tvinga dem att byta skola och vänner. Och att överge rutinerna. För trots att livet i storstan var stressigt gav det ändå någon form av trygghet – man vet vad man har, men aldrig vad man får, säger Hannah.

Bildtext Hannah med sin labrador Sisu. Bild: Privat Hannah Norrena,Vegas vinterpratare,Yle Arenan,hundar,Labrador retriever

Dottern uttalade Hannahs dröm

Under en semester hos barnens morföräldrar i Vasa föreslog Hannahs dotter att familjen skulle flytta hit.

– ”Det är alltid så roligt här”, sa dottern. Och jag hörde ju att hon uttalade min dröm. Tack och lov var också sonen med på att flytta, så vi började genast planera.

Familjen sålde sin lägenhet i Esbo, hittade en tomt i Vasa och beställde ett huspaket. Några månader in på det nya året får de flytta in.

– Inte har mitt liv blivit en räkmacka bara för att vi flyttat till Vasa. Men det är helt otroligt hur mycket tid som frigörs när man slipper kuska barnen genom trafikstockningar till hobbyer på andra sidan stan. Här kan de ta sig själva dit de vill! Och så finns morfar och mormor nära när vi behöver hjälp.

Ångrar inte flytten – i så fall bara att den kom så sent

Många har frågat om Hannah någonsin ångrar flytten.

– Svaret är ett klart nej! Det är tvärtom så att jag undrar varför vi inte gjorde det tidigare. Men vi var väl helt enkelt inte redo.

Bildtext I början av 2000-talet var Hannah sångerska i bandet Creamstar. De fick skivkontrakt med ett stort skivbolag och uppträdde till och med på legendariska rockklubben Tavastia. Bild: Privat Hannah Norrena,musik,musiker,Vegas vinterpratare,Yle Arenan

De stora besluten i livet behöver tid att mogna.

– Jag beklagar om jag får det att låta lätt. Jag om någon vet att det är svårt att våga fatta stora och omvälvande beslut. Men ibland blir man så rädd, att man blir modig. Och då vågar man, säger hon.

I dag vinterpratar Hannah Norrena om händelserna som gjorde att hon behövde en nystart i livet. Det är en berättelse om besvikelser, mögliga hus och psykisk ohälsa. Hon minns också tiderna som popstjärna i bandet Creamstar i början av 2000-talet.

Vegas vinterpratare sänds 26–30.12.2022 efter kl. 10 och 18. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria podcasten finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

