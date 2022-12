Kilens hembygdsgård kämpar på – fondpengar ger utvecklingsmöjligheter och framtidstro

Kilens hembygdsgård i Sideby, Kristinestad fick en välkommen julklapp från Kulturfonden. Med 240 000 euro kan stiftelsen nu åtgärda byggnaderna och utveckla verksamheten.

Många turister besöker gärna Kilens hembygdsgård under sommarmånaderna. Men besökarmängderna har dalat och nu har man arbetat fram en strategi för hur man ska utveckla verksamheten.

Ulf Grindgärds, ordförande för stiftelsen bakom hembygdsgården, säger att man nu har en bra plan över hur museiområdet kan utvecklas.

– Vi såg framför oss att sådana här hembygdsmuseer, lokala mindre museer har vissa utmaningar i att fortsätta vara intressanta och locka besökare. Det var startpunkten och då bestämde vi oss för att försöka göra det här ordentligt.

– Vi vill utveckla det här till en mera tydlig destination som helhet. Det kommer föranleda olika åtgärder. Vi vet att basen är museiområdet och att sätta det i skick.

Byggnaderna har flyttats till området från närliggande byar i slutet av 1960-talet.

Att renovera byggnaderna skulle inte vara möjligt utan det bidrag man fått från Kulturfonden via Frans Henrikssons testamentsfond. Under en tre års period får stiftelsen ett bidrag på 80 000 euro per år.

– Det var egentligen mycket viktigt. Vi skulle inte ha kunnat starta upp det här annars. Vi är nog bidragsberoende med ett sådant här enormt stort museiområde, konstaterar Grindgärds.

Dessutom hoppas man få någon slant från staden Kristinestad.

– Det positiva är att välfärdsnämnden på sitt möte i måndags hade tagit en positiv ställning till vår ansökan som ligger inne hos staden.

Marknadsföringen ytterst viktig

Utöver byggnaderna ska man även se över marknadsföringen, som enligt Grindgärds är ytterst viktig för ett litet museum som ligger väldigt avsides.

– Det är vårt dilemma. Nackdelen är just det att vi är avsides, långt borta. Men vi försöker vända det till en fördel på alla sätt som bara är möjliga. Många söker ställen som är lugnare och tystare.

– Därför är det här med synlighet och marknadsföring viktigt. Vi har redan nu gått väldigt starkt in för sociala medier under senaste sommar.

Grindgärds uppskattar att man förra sommaren hade ungefär 6 000 besökare. Målet är att öka det en del, men inte allt för mycket.

– Vi vill inte bli något ”landia”, att det skulle vara smockfullt här. Området i sig är ett ställe där det ska vara lite lugn och ro och småskalighet.

– Nog ska vi kunna nå upp till 10 000 besökare, vi har varit kring 15 000 längre bak i tiden. Vi hoppas öka besökarantalet och förlänga säsongen.

Kilens hembygdsgård är öppen under sommarmånaderna, men det finns planer att förlänga säsongen.

Stiftelsen har redan funderat på lösningar att förlänga säsongen.

– Vi kommer att ta fram digitala sätt att besöka Kilen och har på gång ett digitalt escape room som vi just nu arbetar med innehåll för. Vi kommer att ha ett tema kring skeppsbyggnad där man kan gå in varifrån som helst i världen.

– Det sker på nätet, men samma tanke bakom att man ska gå in och ta sig ut. Det riktar sig kanske i första hand till barn och skolor, men det kommer också att passa för vuxna.

Tidigare har man även haft evenemang på museiområdet under vintern, men några sådana planer har man inte just nu i alla fall.

– Det kan nog hända att det kommer tillbaka, att vi har öppet i alla fall under någon tidpunkt, till exempel julen. Det hoppas jag verkligen, eftersom värdshuset där restaurangen ligger är väldigt hemtrevlig. Miljön är väldigt passande men just nu känns det lite avlägset på grund av elpriset.

Hur ser du på framtiden för Kilens hembygdsgård?

– Naturligtvis ser jag framför mig en väldigt bra framtid för ett sådant här ställe. Nog tror jag att den här typen av ställen, som många andra liknande ställen, kommer att vara attraktiva i framtiden också.

– Det som jag tycker är speciellt med det här stället är att när man kommer hit så blir man alltid på bra humör. Det är någonting som gör att det här stället ger någon slags ro i kroppen och kanske också framtidshopp. Man får en sinnesro som är bra för oss människor.