Bommar blev ödesdigra för Seppälä – överlägsna Bø var säkerheten själv i Annecysprinten

Norges Johannes Thinges Boe var dominant i herrsprinten. Boe vann med 17 sekunders marginal. För finländrarna var det svårare, trots att Olli Hiidensalo uppnådde en hyfsad 23:e plats.

Johannes Bø gick från klarhet till klarhet och vann med 17 sekunders marginal i herrarnas sprinttävling då världscupen fortsatte i franska Annecy. Han tog ner samtliga tio tavlor och kunde ro hem en överlägsen seger.

Segern var den 60:e för Bø i världscupsammanhang. De alla övriga tävlarna i dagens startfält har totalt 61 segrar. I år har han vunnit fyra tävlingar av fem.

Norska Bø slog landsmannen Sturla Holm Laegreid med 17 sekunder och tysken Benedikt Doll med 39 sekunder. I spåret var Bø nästan en halv minut snabbare än doll. Hela topptrion klarade tävlingen utan bommar.

Fyra norrmän slutade bland de tio främsta.

Svenska Sebastian Samuelsson var 16 sekunder bakom Bø efter fösta skyttet, men bommarna på följande plats blev tunga. Samuelssons slutsliga placering blev 17:e.

Seppälä tappade i skyttet

Tero Seppälä startade som 26:e man, precis innan Bø. Skillnaden herrarna emellan blev tydlig vid första skidvallen då Seppälä tvingades åka två straffrundor medan Boe fick fortsätta tävlingen utan bommar.

Seppälä bommade också på den andra och sjönk till slut ner på en 48:a plats efter att ha fått åka hela fem straffrundor i tävlingen. Därmed får han fortfarande jaga efter en framskjuten placering i årets världscup.

Olli Hiidensalo gjorde rätt bra ifrån sig och slutade på en 23:a plats. Han förlorade mot segraren Boe med en minut och 18 sekunder. I världscupsammanhanget är Hiidensalo 20:e.

Tuomas Harjula stod för fem träffar i första skyttet, men bommade en gång från stående. Hans slutliga placering var 35:e.

Jaakko Ranta slutade på 58: plats och får delta i söndagens jaktstart. Heikki Laitinen var 75:e efter fem bommade skott. Han kommer att missa både jaktstart och masstart i Annecy.

De bästa finländska placeringarna hittills i år har varit Olli Hiidensalo 11:a, Tuomas Harjula 14:e.

Sprint i Annecy, 10 km

1. Johannes T. Bö NOR 22.52,2 0

2. Sturla Holm Lägreid NOR + 17,6 0

3. Benedikt Doll GER + 38,8 0

4. Martin Ponsiluoma SWE + 52,1 1

5. Timofey Lapshin KOR + 59,9 0

6. Michal Krcmar CZE +1.00,2 0

7. Claude Fabien FRA +1.02,1 1

8. Quentin F. Maillet FRA +1.10,2 1

9. Johannes Dale NOR +1.17,1 1

10. Vetle S. Christianse NOR +1.18,4 1

23. Olli Hiidensalo FIN +1.37,8 1

36. Tuomas Harjula FIN +2.04,8 1

49. Tero Seppälä FIN +2.42,5 5

58. Jaakko Ranta FIN +2.53,5 2

75. Heikki Laitinen FIN +3.19,5 4

Imorgon tävlar damerna i sprint, Yle TV2 direktsänder kl. 15.15.