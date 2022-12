Twitter stängde ner amerikanska journalisters konton – Elon Musk påstår att de delat privat information om honom

Twitter stängde på torsdagen ner flera konton som innehas av journalister. Bland annat reportrar som arbetar för The New York Times, Washington Post, CNN och Voice of America fick sina konton frysta, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Twitter har inte förklarat för journalisterna varför deras profiler och tidigare tweets försvunnit. Men Twitters ägare, miljardären Elon Musk, har anklagat journalister för att dela privat information om hans vistelseort.

Han gav inga bevis för det påståendet.

Tidigare i veckan beslöt Musk också att permanent stänga ner ett konto som automatiskt spårade hans privatjets flygningar med hjälp av allmänt tillgänglig data.

Det ledde också till att Twitter ändrade sina regler för alla användare och förbjöd delning av en annan persons positionsdata utan deras samtycke.

De avstängda journalisterna kritiserade Musk

Gemensamt för de avstängda journalisterna är att samtliga framfört kritik mot Elon Musk och dessutom rapporterat om avstängningen av kontot som spårade hans flygningar.

I en tweet på fredag morgon skriver Musk att det är helt okej att kritisera honom, men att det inte är okej att skriva ut var han befinner sig i realtid och därigenom utsätta hans familj för fara – alltså att syssla med så kallad doxxing.

Doxxing innebär att man med hjälp av internet letar reda på och publicerar privat eller känslig personlig information om en individ.

Bara en timme senare twittrade Musk igen och förklarade att straffet för doxxing är en sju dagar lång avstängning.

En rad kontroversiella beslut

Elon Musk köpte i oktober Twitter för 44 miljarder euro. Han började omgående sin utrensning i bolaget genom att avskeda verkställande direktören och ett antal andra högt uppsatta chefer.

Enligt Bloomberg (bakom betalmur) har Musk avskedat över 5 000 av Twitters anställda sedan han tog över.

Musk har också försökt införa flera betaltjänster på Twitter. Bland annat får de som betalar en månatlig avgift mera synliga inlägg på Twitter.

Dessutom slopade Musk Twitters verifikationssystem i början av november, vilket ledde till att det var omöjligt att identifiera profiler på plattformen.

Källor: CNN, AP, Bloomberg, Variety