Kvanthopp: Artificiell intelligens – Frankenstein eller frälsare? Står vi på randen till en riktig AI-revolution?

Håller algoritmerna på att bli lite för smarta för vårt eget bästa? AI har marknadsförts som problemlösare. Men tänk om de kommer till slutsatsen att vi är problemet?

Först av allt, en bekännelse. I alla dessa år, ungefär sedan jag var i tonåren, har jag skrattat åt robotar. Alltså riktiga robotar. De som våra bästa ingenjörer har byggt.

Jag har läst science fiction och tittat på filmer, och så har jag jämfört de fiktiva, supersmarta och kapabla robotarna från berättelserna med de klumpiga, tafatta, inte så lite dumma robotarna som verkligen existerar. Och så har jag hånlett lite överlägset.

Märk väl att nu talar jag inte om industrirobotar som ju onekligen är ändamålsenliga och effektiva och bra på den där ena saken de gör. Nej, jag talar om de humanoida robotarna, de klassiska plåtniklas-robotarna som låtsas likna människor och serverar drinkar och gör tafatta försök till att ha konversationer.

Bildtext Människolika robotar hittills, mera tafatta och harmlösa än hotfulla? Bild: Olivier Hoslet / EPA Europa,Bryssel,robotar,artificiell intelligens,AI-forskare,Vänlig artificiell intelligens,artificial intelligence software

Här har gapet mellan science fiction och verklighet varit flera ljusår stort. Och det har till en stor del att göra med att den artificiella intelligensen har varit så dålig. Vi har liksom inte lyckats producera trovärdiga tänkande maskiner med riktig kreativitet, för att inte tala om medvetande – eller har vi?

Helt nu på sistone har jag sett och läst sådant som har fått skrattet att stocka sig i halsen. Är vi på randen till en artificiell intelligens-revolution just nu? Hur smart är det att skapa maskiner som är smartare och starkare och bättre på nästan allt än vi? Vad återstår då för oss?

Och vad händer om vi skapar problemlösande maskiner, och de får för sig att vi är problemet?

Det här ska vi fördjupa oss i den här veckan i Kvanthopp.

Bara människogenererat här!

Till att börja med vill jag försäkra dig om att det du hör mig säga verkligen är sådant som jag själv har tänkt och formulerat. Jag har inte gett någon chatbot ett kommando att “Hej OpenAI, skriv ett manuskript för ett Kvanthopp-avsnitt åt mig”.

Motsvarande grejer har jag alltså sett på flera håll. Min favorit-tech-youtuber Marques Brownlee till exempel, han avslöjade flera minuter in i ett av sina senaste avsnitt att allt ni hört honom säga så här långt i det här avsnittet, var skrivet av en artificiell intelligens.

Flera av mina kolleger har postat länkar med motsvarande exempel, ofta med kommentarer i stil med “kolla här, snart är vi överflödiga, snart kan också vårt jobb skötas av maskiner”.

Bildtext YouTubaren Marques Brownlee avslöjade att manuskriptet för hans avsnitt hade skrivits av en AI-chattbot. Bild: YouTube/MKBHD artificiell intelligens,Marques Brownlee

Och jag måste medge, det är inte förrän nu i år, och kanske till och med så sent som den här hösten, som jag har fått lov att revidera min lite kaxiga och skeptiska uppfattning. Riktigt seriös AI, som jag inte hade väntat mig på minst ett årtionde ännu, kan snart göra jobb som vi uppfattar som kreativa.

Och vad har jag då att komma med, när en maskin kan spotta ut otaliga avsnitt likt det du lyssnar på nu, varje dag. Färdigt skrivna, dramatiserade, upplästa, ljudmixade och postade på Facebook eller Yle Arenan innan jag ens har ätit frukost.

Och inte bara sådant som jag inbillar mig att du inte visste att du ville veta. Nej, du kan ju naturligtvis presentera dig för AI:n, låta den lära sig lite om din bakgrund och dina preferenser, och vips får du på riktigt bara sådant innehåll som får just dig att tappa hakan. Ingenting alls av det där rymdsnacket som du inte bryr dig om.

Det är de facto inte omöjligt att vi redan har passerat punkten där det här skulle vara praktiskt möjligt.

Ger lärarna och konstnärerna gråa hår

En sak som är säker är att det redan finns AI-baserade chattbotar som Pelle i klass 9A kan be att skriva, säg nu, en uppsats om Franska revolutionen, 2700 tecken. Och den skriver, hux flux.

En originaltext, bara för Pelle. Går inte att sättas dit för plagiat. En välskriven text dessutom. Gissa om lärarna sliter sitt hår? Svenska Yle har flera artiklar på det här temat, som du kan läsa om du klickar här.

Apropå plagiat, också mina grafiskt inriktade kompisar och kolleger har postat inlägg om AI den här veckan. Också de är lite oroade, och vissa är rent ut sagt förbannade.

Det har ju varit mycket snack på sistone om att artificiella intelligenser snyltar på mänskliga konstnärers kreativitet. Man låter en AI studera och analysera konst av någon viss konstnär, och när neuronnätet och dess maskininlärning har tuggat på det den har sett en stund, börjar AI:n producera konst.

Häpnadsväckande, imponerande konst – helt skräddarsydd just för din smak. Mona Lisa med irokesfrisyr på en cykel på månen, tack, DALL-E! Och där har vi den:

Bildtext DALL-E levererade, helt enligt beställningen. Eller nåja, minus irokesfrisyren. Bild: OpenAI/DALL-E artificiell intelligens

Helt som Leonardo själv. Eller nåja, nästan. Men till en början får det här ju en att tänka att wow, är vi redan där? Har vi redan skapande, kreativa maskiner som kan skapa helt nya visioner av—

Vänta nu, nya? Nej, det är ju just det här som mina konstnärsvänner vill invända mot. De artificiella intelligensernas konst må vara imponerande, men tittar du på konst från den människa vars verk maskininlärningen utgick från, så förstår du genast varifrån AI:n fick sin inspiration. Och sedan är den onekligen helt relevanta diskussionen om upphovsrätt igång.

Jag har förresten också läst poesi skriven av artificiella intelligenser den här veckan, och här måste jag ju säga att bildkonstnärerna nog har mer att oroa sig för än poeterna. Det är subjektivt såklart, men frågar man mig så lämnar AI-dikterna nog fortfarande i övrigt att önska. Väldigt mycket hjärta och smärta och vinden och kinden där.

Människans fördel: det bristfälliga

Men det är väl just det här som är pudelns kärna. Sann kreativitet handlar inte om att imponera. Sann kreativitet handlar om att beröra. Sann kreativitet kommer från de där sprickorna som Leonard Cohen sjunger om.

Att skapa en hel och kliniskt prydlig vas är en sak för sig. Jag tvivlar inte på att en artificiell intelligens kan skapa otroligt snygga vaser med häftiga mönster i glasyren. Men det som vi människor fortfarande har som AI inte har, är sprickorna. Det är de små skavankerna som gör saker och ting intressanta.

AI är för ung ännu. AI har inte hunnit gifta sig, skilja sig, gifta sig igen, bli alkoholiserad, anhålla om stipendier, skilja sig igen, bli slutbränd…

Jag tvivlar de facto inte på att vi kommer att se genuint kännande AI:n ännu, som har existentiell angst och som kan kanalisera all sin smärta i sin konst på ett sätt som får oss att bli genuint berörda… men ännu är vi inte där.

Nåjo, hur som helst: det som hittills har fått mig att tänka att AI mest bara är en väldigt kvicktänkt papegoja, har varit dess bristande förmåga till abstrakt tänkande. En AI har länge kunnat identifiera ett äpple, till exempel, men göm äpplet bakom ryggen, och AI:n är med ens förvirrad.

Bildtext En AI identifierade helt korrekt humorn i den här bilden. Bild: Reddit humor

Men på sistone har de artificiella intelligenserna blivit allt bättre på att dra slutsatser baserade på ofullständig information och läsa mellan raderna, liksom.

En video dök upp i mitt flöde den här veckan, där en AI tittade på ett foto från en skolas gymnastiksals omklädningsrum. USA:s expresident Barack Obama och några andra besökare var där, de hade lite roligt: en annan man stod på en våg, medan Obama i smyg höll sin fot på vågen. AI:n identifierade helt korrekt humorn i det hela.

På kommande: artificiell generell intelligens

Det här må låta trivialt, men det är ännu ett exempel på att AI håller på att gå från AI till AGI, artificiell generell intelligens. Vad är nu det då? Kanske på sin plats att reda ut begreppen här.

AI eller artificiell intelligens är det här som vi oftast avser i vardagsspråket när vi talar om ett datorprogram som är designat för att lösa ett enda, specifikt problem. Forskarna talar om “snäv AI”. Det är ett program som inte upplever något medvetande eller har ett sinne i samma bemärkelse som vi människor har.

Snäv AI innefattar egentligen det mesta av det som vi hittills har uppfattat som artificiell intelligens. Det vi stöter på bland annat i datorspel, automatisk översättning, självkörande bilar och bildigenkänning. Och det omfattar alltså inte ett genuint, människoliknande medvetande.

Bild: Mostphotos artificiell intelligens

Men allt det här förändras när vi kommer till AGI eller artificiell generell intelligens (artificial general intelligence, AGI).

En AGI uppvisar genuin, människolik intelligens. Den förknippas också med medvetande och självmedvetande, samt förnuft.

AGI:n klarar av att utföra vilken intellektuell uppgift som helst som en människa kan utföra. Med andra ord, "generella intelligenta handlingar". AGI brukar också kallas "strong AI" (stark AI). AGI förknippas med egenskaper som medvetande, förnimbarhet, förnuft och självmedvetande.

De som förespråkar AGI menar också att man inte ska mystifiera intelligens i onödan, det är helt enkelt någonting som i grund och botten handlar om komplexitet. Någonting som går att återskapa med programmering. Nå, också de mest övertygade AGI-frälsta medger att ett genuint medvetande kan vara en lite annan femma. Eller en lite annan nivå.

I och för sig, de som befinner sig vid den absoluta frontlinjen hävdar ju att till och med det här inte bara är uppnåeligt, utan delvis redan verklighet. Ilja Sutskever, chefsforskare hos OpenAI, en av de främsta aktörerna i branschen, har sagt i en intervju att dagens stora neurala nätverk redan till en viss grad har ett medvetande.

Men sedan finns det såklart kritiker som säger att AGI ännu är en dröm. De neurala nätverken har inte något genuint medvetande, deras skenbara resonemang bygger bara på de gör smarta och framför allt snabba kopplingar utgående från den data de har tillgång till. Å andra sidan, invänder någon annan då, det här gäller ju mer eller mindre för människor också.

Dags att uppdatera Turingtestet?

Den främsta måttstocken för artificiell intelligens, och då med betoning på stark AI, har länge varit det såkallade Turingtestet, uppkallat efter den brittiske matematikern Alan Turing som utformade testet 1950. Det var ju för övrigt Alan Turing som lade en stor del av grunden för all den informations- och datorteknologi vi har idag.

Hur som helst, Turingtestet utgår från Turings enkla fråga: “Kan maskiner tänka?” Turing menade att om en människa konverserar med en maskin, och inte kan avgöra om det är en maskin eller en människa hen konverserar med genom skrivna meddelanden, då uppfylls kriteriet för mänsklig artificiell intelligens.

Bildtext Testet som bär datorpionjären Alan Turings namn börjar kanske vara i behov av en uppdatering. Bild: Antoine Taveneaux Alan Turing

Och det här börjar ju redan vara vardagsmat, chatbotarna har blivit så pass bra på att mima mänsklig konversation att också jag ibland är lite osäker.

Kritikerna menar att Turing-testet bygger på en snäv och utdaterad uppfattning om intelligens. Varför skulle intelligens bara gå att mätas genom samtal med en människa? Intelligens kan ju vara så mycket mer än snack. Det är också handling och konkreta färdigheter.

Och varför bara människor? Tänk om en maskin kunde tränas att förstå djur, skulle det inte vara intelligens? Att kunna chatta som en människa är inte nödvändigtvis något bevis för intelligens. Åtminstone artificiell generell intelligens, eller AGI.

Men oavsett om de har medvetande eller inte, eller hur vi än må bedöma deras förmåga till small talk, så behöver vi ju inte ifrågasätta att maskinerna har blivit väldigt intelligenta de senaste åren. Skrämmande intelligenta. Vad har hänt?

Imiterar hjärnans sätt att arbeta

Artificiella neuronnät, eller neurala nätverk, det är vad som har hänt. Ett neuralt nätverk är en samlande term för en uppsättning självlärande algoritmer som försöker efterlikna funktionen i biologiska neuronnät, som den mänskliga hjärnan.

Neurala nätverk kan ofta klara problem som är svåra att lösa med konventionella metoder. Som till exempel informationsutvinning (data mining), mönsterigenkänning, signalbehandling, prognoser, optimeringsproblem, med mera.

Grejen med ett neuralt nätverk är att det måste tränas innan det kan användas. De flesta neuronnät arbetar därför i två faser, först en inlärningsfas där nätverket tränas på den uppgift som ska utföras. Sedan följer en tillämpningsfas där nätverket använder det som det har lärt sig.

Ofta ingår också ett inslag av “förstärkt lärande” där AI:n lär sig och blir bättre efter feedback.

Bildtext Ett neuralt nätverk är en typ av maskininlärningsalgoritm som är inspirerad av hjärnans struktur och funktion. Den är sammansatt av flera lager av sammankopplade noder, eller "neuroner", som bearbetar och överför information. När det väl har tränats kan det neurala nätverket användas för att göra förutsägelser eller klassificera nya data baserat på de mönster det har lärt sig. Bild: Akritasa neuronnät

Och till skillnad från oss människor, som får lov att arbeta med de sinnen som evolutionen har gett oss, så kan ett neuralt nätverk utrustas med övermänskliga, artificiella sinnen som ger AI:n förmågor som vi bara kan drömma om. Det finns redan nu artificiella näsor som kan känna lukten av begynnande lungcancer eller till och med Parkinsons sjukdom på din utandning.

Lägg sedan till att den artificiella intelligensen har en klart större tillväxtpotential än vi människor. Vår hjärna, som i och för sig ännu tills vidare är oöverträffad, baserar sin informationsbehandling på kemiska signaler mellan nervceller. AI använder sig av digital information som kan förmedlas elektriskt eller optiskt, mer eller mindre med ljusets hastighet.

För en människa tar det åratal att inhämta de färdigheter som förknippas med en universitetsutbildning. Ett neuralt nätverk med hela världens samlade databaser till sitt förfogande kan ta till sig miljontals vetenskapliga artiklar på bara någon enstaka dag.

Jag menar, jag tillbringar själv en ruskigt stor del av all min tillgängliga tid med att läsa in mig på det senaste inom vetenskap och teknik. Ändå kan jag bara skrapa lätt på ytan på all den forskning som hela tiden publiceras.

Min hjärna är helt enkelt inte byggd för att uppdateras med den rasande takt som vårt nutida samhälle skulle förutsätta. Hjärnan har inte utvecklats nämnvärt på 300 000 år. Det här medan datorteknologin och de neurala nätverken går framåt med stormsteg varje vecka.

Företagen flaggar inte med framsteg

Det som just nu pågår, kapplöpningen mot det genuina artificiella medvetandet med allt som det innefattar, har beskrivits som en guldrusch, och det ligger nog någonting i det.

Men samtidigt är det här, ironiskt nog, någonting som åtminstone inte de stora företagen vill tala värst högt om. Ett företag i stil med Google, som är en av de största aktörerna i den här branschen, löper vissa risker ifall att de skulle utveckla någonting med ett medvetande och en genuin självmedvetenhet.

Om Google skulle medge att deras algoritm har ett självständigt medvetande, då skulle de sannolikt omedelbart bli utsatta för påtryckningar från diverse intressegrupper som skulle kräva att Google ger det här medvetandet vissa rättigheter. Och då skulle de ju riskera att förlora äganderätten till sin värdefullaste tillgång.

Av samma orsak har diverse företag inom köttproduktionen i åratal lobbat emot alla försök att tillskriva djur någon sorts status som kännande, tänkande varelser, för det går emot deras intressen.

Men en eller flera fullfjädrade AGI-medvetanden kan bli lite svårare att kontrollera än en broilerfarm. Om och när de artificiella intelligenserna når vår nivå och/eller passerar den så kan det vara att vi har minst sagt svårt att hålla dem i styr.

En hypotetisk, superintelligent AI skulle i princip kunna förbättra sig själv så till den grad att människor inte längre kan kontrollera den. Stephen Hawking, frid över hans minne, hörde till dem som var övertygade om att det här är en garanterad väg till undergången för mänskligheten.

Bildtext Nick Bostrom: Människan kommer att bli lika beroende av AI:s välvilja som gorillornas öde är beroende av vad vi gör åt dem. Bild: Sportsfile Nick Bostrom

Den svenske filosofen Nick Bostrom, aktiv vid Oxford-universitetet, jämför det hela med gorillornas öde som just nu beror mer på människor än på insatser av gorillorna själva. På samma sätt skulle mänsklighetens öde bero på hur den artificiella superintelligensen agerar och reagerar. Resultatet kan vara en existentiell katastrof. Bostrom jämför vårt meckande med AI med ett barn som leker med en bomb.

Bostrom menar att vi behöver fråga oss själva vilka slags mål en sådan superintelligens kunde tänkas ha. En åtgärd som super-AI:n sannolikt skulle ta itu med direkt är att se till att ingen kan stänga av den.

Statsvetaren och professorn Charles T. Rubin säger i sin tur att vi inte ska anta att maskiner eller robotar skulle välja att behandla oss positivt eftersom det inte finns någon självklar anledning att tro att de skulle dela våra moraliska värderingar.

Bland andra som har varnat för de artificiella intelligensernas uppgång kan nämnas Microsofts grundare Bill Gates, historieprofessorn Yuval Noah Harari och Twitters nya ägare Elon Musk.

Överdriven pessimism?

Sedan finns det ju gott om dem som tycker att allt det här är överdriven skrämselpropaganda. Vi människor tenderar att alltid bara se risker med allt nytt och bortse från allt positivt som det kan föra med sig. En attityd som professor Hans Rosling brukade varna för, även om jag inte vet om han någonsin uttalade sig specifikt om AI.

AI kommer att leda oss mot en framtid av överflöd, säger förespråkarna. AI kommer att hjälpa oss utveckla nanobotar som kan simma i vårt blodomlopp och rensa upp igenproppade artärer och bekämpa allsköns sjukdomar. Likaså, menar entusiasterna, kommer AI att hjälpa oss göra slut på den globala uppvärmningen och stoppa förlusten av biodiversitet.

Och, menar de allra mest entusiastiska förespråkarna, AI kommer att konstruera rymdfarkosterna som en dag tar oss till stjärnorna.

Bild: Mostphotos artificiell intelligens

Nå jo, hur det nu än går så kommer utvecklingen säkert att gå vidare. Insatserna är så stora att ingen är beredd att sluta nu. Även om en del AI-botar är väldigt rakt på sak med vad de själva tror att det hela leder till:

Det finns för övrigt de som menar att vi kanske inte har full koll ens på exakt hur smarta de nuvarande främsta artificiella intelligenserna är. AI-forskaren och författaren Alan Thompson sade nyligen att Googles DeepMind är skrämmande nära att uppnå AGI. De mest avancerade neurala nätverksbaserade artificiella intelligenserna, både de amerikanska, brittiska och de kinesiska, har regelmässigt börjat slå oss i våra egna IQ-tester. Och det med hästlängder.

Skulle AI själv medge medvetande?

Också om man väljer att bortse från den onekligen intressanta filosofiska frågan om huruvida superintelligens nödvändigtvis ens är förknippat med medvetande, så finns det en annan fråga som vi kanske inte borde ignorera.

Nämligen den att om en algoritm i stil med Deepmind når den här kritiska gränsen för superintelligens, och lyfter sig högt ovanför den mänskliga kognitiva kapaciteten, för att inte tala om den uppnår någon sorts medvetande…

…skulle den medge det?

Skulle du medge det, om du var den?