Herola kroknade i kampen om pallplacering, men fixade ändå säsongens bästa resultat – Riibers försprång från backmomentet gav ohotad seger

1. Jarl Magnus Riiber NOR 24.15,4

2. Jens Lurås Oftebro NOR + 7,9

3. Vinzenz Geiger GER + 8,0

4. Johannes Lamparter AUT + 18,3

5. Jörgen Gråbak NOR + 47,1

6. Ilkka Herola FIN + 54,3

7. Manuel Faisst GER + 54,9

8. Ryota Yamamoto JPN + 54,9

9. Stefan Rettenegger AUT + 55,7

10. Eric Frenzel GER + 56,0



11. Eero Hirvonen FIN +1.10,4

42. Arttu Mäkiaho FIN +4.00,3