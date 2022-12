Norska dominansen fortsätter – men i jaktstarten petades Bø ner från tronen

1. Sturla Holm Lægreid NOR 29.44,1 (1)

2. Vetle Sjåstad Christiansen NOR +24,6 (2)

3. Johannes Thingnes Bø NOR +35,8 (2)

4. Fabien Claude FRA +43,7 (2)

5. Filip Fjeld Andersen NOR +54,1 (1)

6. Sebastian Samuelsson SWE +1.03,6 (2)

------------

19. Tuomas Harjula FIN +2.25,4 (2)

20. Tero Seppälä FIN +2.26,6 (2)

28. Olli Hiidensalo FIN +3.13,4 (3)

57. Jaakko Ranta FIN +6.56,0 (3)