Starkt sprintbesked av Krista Pärmäkoski i Davos – Anni Lindroos totalt tröttkörd: ”Var ganska hemskt – kändes jättejobbigt”

Damer:

1. Nadine Fähndrich SUI 2.36,24

2. Jessie Diggins USA +0,24

3. Johanna Hagström SWE +0,32

4. Tiril Udnes Weng NOR +0,33

5. Krista Pärmäkoski FIN +3,17

6. Ane Appelkvist Stenseth NOR +9,28

15. Maaret Pajunoja FIN

27. Anne Kyllönen FIN

29. Anni Lindroos FIN

Herrar:

1. Federico Pellegrino ITA

2. Johannes H. Kläbo NOR

3. Lucas Chanavat FRA

4. Even Northug NOR

5. Edvin Anger SWE

6. James Clugnet GBR

13. Lauri Vuorinen FIN

15. Verneri Suhonen FIN

16. Niilo Moilanen FIN

25. Joni Mäki FIN

35. Lauri Mannila FIN