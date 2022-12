Beställ en Uber och få en Yango – många förare kör för flera taxiappar på en gång

Barzan Namiq erbjuder taxiresor med tre olika appar och en traditionell taxameter. Prisskillnaden mellan de olika alternativen kan vara till och med 50 procent.

När Barzan Namiq startar sin bil på morgonen startar han samtidigt tre olika taxiappar: Yango, Uber och Bolt.

Just nu får han flest beställningar via Bolt, en estnisk app som i somras gav sig in på den finländska marknaden redan för tredje gången.

De två tidigare gångerna blev det magplask, och bolaget tvingades lämna Finland.

Den här gången är läget annorlunda. Bolt är redo att arbeta långsiktigt och investera ordenligt för att bli marknadsledande i Finland, säger landschefen Mikael Uusivuori.

Bolt försöker utmana konkurrenterna med en reakampanj, och lockar samtidigt nya chaufförer genom att kräva mindre kommission än konkurrenterna. Den här taktiken har snabbt gett Bolt över 500 förare.

– Vi gör det här för pengarna, och av Bolt får chauffören mest, säger Barzan Namiq till Yle Uutiset.

Bolts app har en fördel: den är lättast att använda, säger Barzan Namiq.

Yango är billigast då resan är kort

Yle jämförde de olika taxiapparnas pris i Helsingfors på långa och korta sträckor. Över ungefär två kilometer var Yangos ordinariepris billigast, men på en 20 kilometers resa vann Uber priskampen.

Yango var billigast över korta sträckor och Uber över långa enligt testet. Priset på en taxiresa med olika taxiföretagen Källa: Yle Uutisets test 9,1 35 6,1 35 8,2 33,5 12 41 12 35 15 53,9 14,8 50 Bolt Yango Uber 02 Taksi Fixu Taksi Taksi Helsinki Taksini Glaspalatset- Hotell Clarion (2 km) Glaspalatset-flygplatsen (20 km) 0 Euro 25 Euro 50 Euro 75 Euro

Förutom företag som fungerar enligt plattformsekonomins principer är också tjänster som erbjuder klassiska taxibilar med mätare med i jämförelsen. De nya apparna är klart billigare än de klassiska taxibilarna, visar jämförelsen.

Priserna kan ändå variera beroende på bland annat efterfrågan, tidpunkt på dygnet och väder, så jämförelsen ger inte en perfekt bild av läget.

Jämförelsen gjordes en vardag klockan 11 på förmiddagen, men på till exempel veckoslutsnätter kan priserna vara annorlunda.

Av taxiapparna fungerar Bolt bara i huvudstadsregionen, medan Yango och Uber finns också i Åbo och Tammerfors. Uber fungerar dessutom i Uleåborg.

Förarna: Yangobojkotten känns fortfarande

Att det gått så bra för Bolt kan bero på Yangos problem. Många Yangochaufförer säger till Yle att de får färre beställningar än tidigare.

– Kunderna tänker att det är Rysslands firma, förklarar Barzan Namiq.

Många finländare började bojkotta Yango i våras som motreaktion på Rysslands krig i Ukraina. Yango är en del av teknologijätten Yandex, som också kallats Rysslands Google.

Det här har lett till att Yango förlorade sitt tillstånd att verka i Estland, eftersom kunduppgifter befarades hamna i den ryska säkerhetstjänstens händer. Yangos Nordenchef Erlend Eidsvoll säger ändå att kopplingen till Ryssland har överdrivits.

Yango försäkrar att mängden resor med deras bilar har hållits på en stabil nivå i Finland och att den nya konkurrensen från Bolt inte har påverkat dem.

Bolaget vill ändå inte ge ut ut exakta siffror på antalet förare och resor.

När du beställer en Uber kan du få en Yango

Eftersom Namiq kör för flera olika bolag har han inte klistrat fast dekaler för något bolag på sin bil. Den gula skylten på taket visar ändå att det är en taxi.

Vid taxistolparna ser man ändå många bilar med något taxibolags dekaler, trots att föraren använder flera appar.

Det här kan leda till att en kund som till exempel beställer en Uber kan få en bil som det står Yango eller Bolt på.

Taxiapparna ser inget problem med det här. Enligt Yangos Nordenchef Erlend Eidsvoll har både kunder och förare nytta av att förarna kan köra för flera bolag samtidigt. Han jämför med elsparkcyklarna: användarna väljer det brand som är bäst tillgängligt i stunden.

Barzan Namiq håller med.

Barzan Namiq blir besviken om en kund avbokar beställningen då han redan är på väg. Det här är möjligt då han kör för Yango som tillåter kontanter. Bolt och Uber tillåter bara kortbetalningar.

Taxiförbundets ordförande Timo Koskinen är ändå missnöjd. Han anser att man på bilens utseende borde kunna avgöra vilket bolag föraren representerar. Om föraren använder flera appar borde bilen inte ha dekaler alls, säger han.

Enligt Koskinen är det problematiskt att kunderna i nuläget till exempel inte kan undvika ett bolag om de tycker att de fått dålig service. Nu kan en kund som byter app få samma förare ändå.

Uber, Bolt och Yango anser alla att förarna ska få välja själva, eftersom de är privatföretagare och inte anställda.

I praktiken får förarna ändå minuspoäng om de använder flera appar. Om en förare till exempel inte tar emot en körning för Yango för att den samtidigt kör en kund för Uber förlorar föraren poäng i Yangos system. Därför väljer en del förare att bara använda en app.

Barzan Namiq har kört taxi i ett halvår. Före det körde han buss.

Taxireformen ledde till spridning i priserna

En motivering till taxireformen år 2018 var att priserna skulle gå ner.

När konkurrensen blev fri kom också taxiapparna in på marknaden, och då det kommer till pris tävlar de i en egen serie.

Enligt statistik från 02 Taksi som omfattar flera olika bolag har prisstegringen varit måttlig. I vissa delar av landet har taxiresorna till och med blivit billigare. Statistiken omfattar ändå inte bland annat Lähitaksi och Taksi Helsinki som är stora i huvudstadsregionen.

Samtidigt har kostnaderna ökat för taxiföretagarna, bland annat på grund av att bränslet blivit dyrare. Både de chaufförer som kör för de nya taxiplattformerna och de som kör traditionell taxi har det allt svårare.

Barzan Namiq gör allt han kan för att tjäna pengar i en bransch som är i ständig förändring.

Förutom de tre taxiapparna har han också en traditionell taxameter. Den använder han ändå sällan, för apparna är så mycket billigare för kunderna.

I jultider spelar Barzan Namiq julmusik i bilen.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Virolainen taksisovellus rynnii Suomen kyytimarkkinoille kovalla alekampanjalla av Miika Koskela och Pilvi Pitkäranta. Svensk version av Lukas Lindström.