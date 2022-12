Europa fortsätter att prenumerera på VM-bronsen – Marocko tomhänta efter Kroatiens två pärlor: ”Känns som en guldmedalj”

Två sargade skrällag – som var sugna på bronspengen. Då blev det två kroatiska klassmål som fällde avgörandet i bronsmatchen mot Marocko.

Många var nog redo att ta fram fiaskostämpeln efter Kroatiens premiärmatch. Laget imponerade inte och fick nöja sig med 0–0 efter en tempofattig batalj med Marocko.

Men på tre och en halv vecka har det hunnit hända saker.

Marocko blev mästerskapets stora succélag, som tog fotbollsvärlden med storm. Kroatien bevisade att succén för fyra år sedan inte skedde av en slump.

I bronsmatchen var den kroatiska hungern större. Afrika får fortsätta att vänta på sin första VM-medalj när de rödvitrutiga bärgade bronset tack vare en 2–1-seger.

– Det här är ett brons med guldkant. Vi gick vinnande ur en tuff match, säger Kroatiens förbundskapten Zlatko Dalic.

Kroatiens VM-saldo är ruskigt. Det lilla landet har deltagit i sex turneringar – och tagit tre medaljer.

Rivig start

Båda lagen hade hunnit dra på sig en rad skador inför bronskampen och bland annat såg deras backlinjer helt annorlunda ut jämfört med semifinalerna.

Om VM-premiären lagen emellan var ett sömnpiller hela vägen så började bronsmatchen bjuda på karameller redan under öppningsminuterna.

Först var det Kroatien som kom med en frisparksvariant som mäter sig med Wout Weghorsts snilleblixt mot Argentina.

Lovro Majer skickade in en lyftning till straffområdet, Ivan Perisic nickade in bollen centralt och Joško Gvardiol störtdykte in ledningsmålet. Men Marockos svar kom i nästa anfall.

Också 1–1-målet handlade om en frispark och två efterföljande nickar. Majer misslyckades med att nicka bort en marockansk frispark, och i straffområdet tryckte Achraf Dari in kvitteringen med pannan.

Skrälldomaren fick svettas

Att Kroatien tog tillbaka ledningen före paus var inte orättvist. Och precis som det första målet så handlade det om en läcker fullträff.

I den 42:a minuten som Marocko såg ut att kunna bryta ett kroatiskt anfall. Men till följd av en tilltrasslad situation vid straffområdeskanten fick Mislav Orsic bollen till vänster – och slog till med en innerskruv som borrade sig in via bortre stolpen.

– Det är det viktigaste målet som jag gjort i min karriär, säger Orsic i kroatisk tv.

Andra halvek bjöd inte på samma fyrverkeristunder som den första. Domaren Abdulrahman Al-Jassim fick däremot svettas.

9 s Borde Kroatien ha fått straff? - Spela upp på Arenan

Under en kort stund hann båda lagen kräva straff av det qatariska skrällvalet. Strax därefter höll marockanerna på att tappa fattningen efter att domaren gett Kroatien en till synes billig frispark.

Efter att Youssef En-Nesyri med matchens sista chans nickat bollen på nättaket var saken klar. En lång europeisk bronssvit står sig.

18 s Marockos sista chans att kvittera – En-Nesyri träffade nättaket - Spela upp på Arenan

Brasiliens VM-brons från 1978 är nämligen den senaste gången som valören gått till ett land utanför Europa.

– Få väntade sig detta av vårt lag, med 18 nya spelare och fyra från den inhemska ligan. Hatten av för spelarna, fortsätter Dalic.

– För mig är vårt brons ett guld, det här är en häftig prestation.

För Kroatien är VM-medaljen den tredje, efter bronset 1998 och silvret senast.

