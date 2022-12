Flera poliser dödade i Irak av misstänkta IS-terrorister

Det är nu klart vem som ska representera Ukraina i nästa års Eurovision Song Contest.

Popduon Tvorchi med låten Heart of Steel valdes under en direktsändning från tunnelbanestationen Majdan Nezalezjnosti i Kiev. Samma station har under kriget använts som bombskydd.

Ukrainas representant Kalusch Orcestra valdes överlägset till vinnare i årets schlagertävling. På grund av kriget ordnas nästa års tävling i Liverpool i Storbritannien i maj. Storbritannien kom på andra plats i årets tävling.