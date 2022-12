Ingvild Flugstad Østberg tillbaka på allvar efter tuffa tiden – förlorade sekundstrid mot Jessie Diggins men tog första pallplaceringen på nästan tre år

1. Jessie Diggins USA 48,43,2

2. Ingvild Flugstad Østberg NOR +5,5

3. Rosie Brennan USA +11,2

4. Tiril Udnes Weng NOR +11,7

5. Anne Kjersti Kalvå NOR +36,8

6. Delphine Claudel FRA +38,5

7. Krista Pärmäkoski FIN +40,7

8. Nadine Fähndrich SUI +55,7

9. Kerttu Niskanen FIN +57,6

10. Lotta Udnes Weng NOR +1.09,4

--------------

13. Eveliina Piippo FIN +2.03,2

22. Anne Kyllönen FIN +2.28,0

41. Anni Lindroos FIN +7.07,4