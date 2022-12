Reserven tackade för möjligheten – Tuomas Harjula tog karriärens bästa placering i masstarten

1. Johannes Dale NOR 35.02,2 (2)

2. Sturla Holm Lægreid NOR +0,3 (2)

3. Johannes Thingnes Bø NOR +10,6

4. Fabien Claude FRA +17,2 (3)

5. Vetle Sjåstad Christiansen NOR +19,1 (3)

6. Tarjei Bø NOR +20,6 (2)

7. Benedikt Doll GER +25,8 (2)

8. Sebastian Stalder SUI +31,8 (0)

9. Filip Fjeld Andersen NOR +40,9 (2)

10. Tuomas Harjula FIN +45,7 (2)

-------------

28. Olli Hiidensalo FIN +2.51,8 (6)