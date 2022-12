Sköna styrkebeskeden på tvåmilen – både Arsi Ruuskanen och Remi Lindholm gjorde sina bästa världscuplopp i karriären

1. Simen Hegstad Krüger NOR 42.12,3

2. Hans Christer Holund NOR + 22,3

3. Sjur Røthe NOR + 24,5

4. Didrik Tønseth NOR + 52,0

5. Johannes H. Klæbo NOR + 52,5

6. Iver Andersen NOR +1.01,6

7. Friedrich Moch GER +1.01,8

8. Arsi Ruuskanen FIN +1.16,8

9. Henrik Dønnestad NOR +1.18,9

10. Andrew Musgrave GBR +1.20,7

11. Remi Lindholm FIN +1.22,0

30. Markus Vuorela FIN +2.06,7

32. Perttu Hyvärinen FIN +2.09,2