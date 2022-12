Här exploderar Buenos Aires i glädjeyra efter VM-guldet

Kina har efter flera år av stränga coronarestriktioner nu valt att häva de flesta restriktioner i en plötslig vändning. Det här kan resultera i en explosionsartad ökning av antalet dödsfall år 2023 – över en miljon dödsfall, säger nya prognoser från USA-baserade Institutet of Health Metrics and Evaluation (HIME).

Enligt institutets prognos kommer ungefär en tredjedel av Kinas befolkning ha smittats av coronaviruset kring början av april 2023. Då kommer också toppen för antalet dödsfall att vara tror man.

Just nu är gatorna i flera större kinesiska städer ovanligt tysta. Under söndagen stannade många kineser hemma för att skydda sig från att bli smittade av coronaviruset. Just nu drabbar en ny coronavåg nämligen Kina. I Peking syns antalet ökade dödsfall i alla fyllda krematorier och upptagna begravningsbyråer.

Källa: Reuters