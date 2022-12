Ekonomin väntas krympa nästa år – men energin och många produkter blir billigare

Enligt Finansministeriet har pristoppen för råvaror redan nåtts.

På tisdagen presenterade Finansministeriet sin ekonomiska översikt. Den visar att Finlands BNP började sjunka under hösten, och den svaga ekonomiska utvecklingen förväntas fortsätta under vintern.

”Risken för en recession är uppenbar, men det att man låser sig i gamla strukturer och underutnyttjar samhällets resurser till följd av detta medför en ännu större risk än recessionen”, säger överdirektören Mikko Spolander vid Finansministeriet i ett pressmeddelande.

På grund av inflationen har hushållens köpkraft minskat. Enligt Finansministeriet avtar inflationen redan nästa år.

Elpriset väntas vara högt under vintern, men en nedgång väntas under våren och sommaren, medan priset väntas stiga på nytt nästa vinter. Enligt ministeriet håller energimarknaden i Europa ändå på att anpassa sig till den nya situationen, och prisstegringen kommer att vara klart måttligare än det vi just nu ser.

Pristoppen för råvaror har redan nåtts, enligt ministeriet, och det finns inte längre coronapandemirelaterade flaskhalsar inom världshandeln.

Under presskonferensen i samband med att prognosen presenterades på tisdagen understryker ministeriets tjänstemän att det finns en stor osäkerhet när det gäller framtiden. Orsaken är kriget i Ukraina. I prognosen antas att de ekonomiska sanktionerna och krigets verkningar förblir oförändrade.