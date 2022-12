Medieuppgifter: Zelenskyj planerar att besöka USA i dag – skulle vara presidentens första utlandsbesök sen invasionen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan vara på väg till USA i dag, rapporterar flera amerikanska medier. Ifall besöket blir av är det första gången han lämnar landet sedan Rysslands invasion.

Amerikanska medier rapporterar att president Zelenskyj planerar att träffa USA:s president Joe Biden och besöka den amerikanska kongressen under ett besök under onsdagen.

Enligt CNN är Zelenskyj redan på väg till Ukraina. Mediehuset hänvisar till två källor bekanta med planerna.

Representanthusets talman Nancy Pelosi rapporteras ha skickat ut ett brev till kongressens ledamöter under tisdagen, där hon ber dem närvara under onsdagskvällen. I brevet skriver hon att det blir ett ”väldigt speciellt fokus för demokrati”, enligt The Hill.

När hon sedan senare fick frågan om ifall Zelenskyj är på väg svarade hon att hon inte vet.

– Vi vet ännu inte, vi vet bara inte, konstaterade hon.

Den Washingtonbaserade onlinetidningen Punchbowl News var först med nyheten, men under efternatten på onsdag har allt fler amerikanska medier rapporterat om det potentiella besöket, med hänvisning till egna källor.

Besöket skulle sammanfalla med planerna om att skicka luftvärnssystem

Besöket sammanfaller med att USA planerar att skicka ett nytt militärt stödpaket till Ukraina där bland annat det amerikanska luftvärnssystemet Patriot ingår.

För en vecka sedan kom nyheten att USA verkar gå med på den ukrainska ledningens önskemål, efter att Ukraina upprepade gånger vädjat om att få det avancerade luftvärnssystemet Patriot.

Ifall Zelenskyjs besök blir av är det första gången som presidenten lämnar Ukraina sedan Ryssland invaderade landet den 24 februari.

Nyhetsbyrån AP rapporterar att planerna ändå kan komma att ändras, eller rentav blåsas av, av säkerhetsskäl.

Uppgifterna om besöket har ännu inte bekräftats av Vita huset eller Ukraina.

Källor: AP, Reuters, CNN