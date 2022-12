Film: Bränn alla mina brev – Alex Schulmans släkthistoria bjuder på en allvarsam lek med höga insatser

Bildtext

All in the family. Alex Schulman (här med hustrun Amanda) är sonson till Sven Stolpe medan författaren David ”Jag är Zlatan” Lagercrantz är son till Olof Lagercrantz. Asta Augusts mamma heter Pernilla medan Bill Skarsgårds pappa heter Stellan. Björn (The Wife) Runge har regisserat filmen medan sonen Stellan Runge stått bakom kameran och hustrun Lena Runge klippt resultatet.

Bild: Sigge Klemetz / Stella Pictures / AOP

Alex Schulman,författare