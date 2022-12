Minderårigt offer misshandlades och tvingades klä av sig under knivhot i Vanda – sex tonåringar är misstänkta

Polisen misstänker bland annat grovt rånförsök och spridning av barnpornografisk bild. Offret flydde genom skogen utan kläder och fick hjälp av utomstående.

Sex minderåriga personer misstänks för bland annat grov misshandel och grovt rånförsök, meddelar Östra Nylands polisinrättning.

Händelserna skedde den 25 november i närheten av Håkansböle idrottspark.

De misstänkta sägs ha försökt rånat en 14-åring på egendom och misshandlat hen med slag och sparkar. Dessutom hotades offret med ett eggvapen och tvingades att klä av sig medan en av de misstänkta filmade händelsen.

Offret lyckades fly från situationen genom att hoppa ner från en närliggande klippa på några meters höjd.

– Offret gick omkring i skogen utan kläder där hen fick hjälp av personer ur allmänheten. Om hen inte hade lyckats fly skulle situationen kunnat sluta mycket värre, säger kriminalöverkonstapel Pia Katajala från undersökningsgruppen för unga i ett pressmeddelande.

Sex minderåriga är misstänkta.

Två av de misstänkta är under 15 år gamla medan de andra fyra är mellan 15 och 17 år. Enligt polisen har en av de misstänkta tidigare hållits fängslad medan tre av de andra har satts under olika former av reseförbud. Alla de misstänka har tidigare brådskande omplacerats av barnskyddet.

Brottsrubriceringen är för tillfället grov misshandel, grovt rånförsök, frihetsberövande samt innehav och spridning av barnpornografisk bild.