Skyddshemmet i Vasa redo för snabba ryck också över jul: ”Hoppas att tröskeln att ta kontakt hit vore lägre”

Ingen ska behöva uppleva våld eller hot om våld i sitt hem. Hjälp finns att få dygnet runt, året runt. Det budskapet vill Vasa mödra- och skyddshem påminna om inför julhelgen.

Handledare Tarja Aura håller upp dörren och visar in besökarna från Yle Österbotten. Det är ljust, hemtrevligt inrett och man hinner inte ta många steg in i de gemensamma utrymmena innan man når en hylla fylld till brädden med leksaker.

– Här har vi en lugn vardag, där vi försöker skapa en trygg stämning, säger Aura.

Skyddshemmet i Vasa har sex familjeplatser, men av säkerhetsskäl berättar Aura inget om någon av platserna är i bruk just nu. Och hur det blir under de närmaste veckorna med jul- och nyårshelg vågar hon inte alls sia kring.

– Det är svårt att säga, här förändras situationen ibland väldigt snabbt, säger Aura.

Bildtext Barnen ska inte vara utan sysselsättning på skyddshemmet. Det finns flera hyllor fulla av leksaker och spel. Bild: Kim Blåfield / Yle skyddshem

Men oavsett hur det ser ut finns hjälp alltid att få. Det budskapet vill Aura vara väldigt tydlig med.

– Oftast kan vi här hos oss ta emot alla som behöver en plats. Men om vi skulle ha fullt så tar vi kontakt med ett annat skyddshem och ordnar så att klienten får plats där. Vi lämnar aldrig någon utan hjälp.

Numera fungerar alla skyddshem i landet enligt samma princip; om något hem har fullt så tar ett annat emot.

Gärna låg tröskel för att ta kontakt

Den som besöker skyddshemmets webbplats möts av orden ”Du är inte ensam” och det är också budskapet som Tarja Aura vill nå ut med.

– Jag hoppas att tröskeln att ta kontakt hit vore ännu lägre. Jag upplever att tröskeln idag är rätt hög att söka sig hit, men det är många som ringer oss.

Och telefonkontakten är inte alls någon dålig start – tvärtom, säger Aura. Skyddshemmets kristelefonlinje, dit numret är 06 312 9666, är öppen dygnet runt.

– Då någon ringer kan vi lyssna, ge råd och tillsammans med den som ringer fundera på om det är dags att söka sig hit, och på vilket sätt vi här kunde vara till hjälp.

Bild: Kim Blåfield / Yle skyddshem

Närståendevåld kan se ut på väldigt olika sätt poängterar Aura och är även tydlig med att alla kan drabbas, oavsett ålder eller kön.

– Barn, vuxna, seniorer, män och kvinnor. Den här platsen finns till för alla. Man tänker säkert lätt att det här är en plats för endast kvinnor och barn, men också män kan uppleva otrygghet hemma och män är lika välkomna hit. Och då kan det räcka med ett telefonsamtal för att börja nysta i en svår situation.

Jul i skyddshemmet – så lugnt och fridfullt som möjligt

För den som tillbringar julen på skyddshemmet väntar enligt Aura både julmat och traditioner. Man värnar om stämningen. Maten tillreder personalen och klienterna gemensamt i det stora köket.

Bildtext Vasa mödra- och skyddshem ry är en icke vinstdrivande organisation som erbjuder såväl platser på skyddshem som olika öppenvårdstjänster. Till exempel stöder man barn och vuxna vid separation. Bild: Kim Blåfield / Yle skyddshem

Samtidigt fortsätter personalen med sitt viktiga arbete, som enligt Aura i grunden handlar om att vara ett lyssnande öra, att vara närvarande.

– Vår uppgift är att lyssna på klienterna och diskutera med dem. Vi leker också med barnen och försöker på allt vis stöda våra klienter i deras livssituation. Jag upplever att jag bäst kan hjälpa genom att möta varje människa här precis som hen är.

Aura, som normalt jobbar inom psykvården, har vikarierat på skyddshemmet i omkring ett halvt år.

– Det har varit en ögonöppnande erfarenhet för mig. Hur människor lever och vilka utmaningar många familjer har. Vi har klienter här som på väldigt olika sätt har upplevt våld och det tar sig väldigt många olika uttryck.

Samhället borde erbjuda hjälp tidigare

Att det ofta handlar om mycket allvarliga situationer står också klart då vi rör oss i byggnaden. Till öppenvårdsenheten finns en egen ingång och inuti huset kan man inte röra sig mellan den öppna och den stängda sidan utan att passera flera låsta dörrar. På många ställen finns kameraövervakning.

– Det är inte på lek. Kommer man hit så är livssituationen ofta mycket utmanande, människan befinner sig i nöd, säger Aura.

De senaste dagarna har ett fall där en kvinna i Helsingfors mördats av sin man varit mycket uppe i media, vad väckte den här nyheten för tankar hos dig?

– Det väcker en tanke om hur dåligt många i vårt samhälle mår idag. Jag tänker också på att något är fel med hur vi når ut, att det inte går att få hjälp i ett tillräckligt tidigt skede.

Bildtext Tilda Kalliokoski och Sam Jansson är anställda som jobbar med barnfamiljer som behöver stöd under eller efter en separation. Bild: Kim Blåfield / Yle skyddshem

Aura vill påpeka att ett skyddshem inte är enda platsen man kan vända sig för att få hjälp. Man kan också ringa det allmänna nödnumret 112, sin akutmottagning eller en socialjour till exempel. Huvudsaken är att man ber om hjälp när det behövs.

Och den tidpunkten kan vara just under jul. Under långhelger och ledigheter tenderar problem som finns i hemmen ofta att dras till sin spets. Aura kommer själv att jobba en rad kvällsskift på skyddshemmet den närmaste tiden. Hon hoppas på lugn och ro och önskar alla detsamma.

– Jag vill skicka varma julhälsningar till varje skyddshem i Finland och likaledes till varje finländskt hushåll. En fridfull jul till var och en.