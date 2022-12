Försvarsministeriet stoppade rysk fastighetsaffär

President Sauli Niinistö har i år inte benådat en enda person dömd för brott, rapporterar tidningen Helsingin Sanomat.

Enligt HS har Niinistö behandlat totalt 32 ansökningar om benådning i år. Majoriteten av dem fick avslag och en del omfattades inte av presidentens benådningsbefogenheter.

Under sin andra, pågående presidentperiod har Niinistö hittills benådat totalt tre personer. Under sin första period benådade han allt som allt 18 personer.

Antalet benådningar har överlag minskat under de senaste årtiondena, president för president. Mauno Koivisto benådade i genomsnitt över 50 personer per år, Martti Ahtisaari cirka 30 per år och Tarja Halonen lite på 20 per år.

Det minskade antalet har delvis att göra med en lagändring. Tidigare frisläpptes livstidsfångar med presidentens benådning, men sedan 2006 har det huvudsakligen varit Helsingfors hovrätt som beslutat om frigivning.

Källa: HS