De bästa biofilmerna år 2022 präglas av parallella universum, spyende miljonärer och en alltid lika ungdomlig stridspilot

En topp-tio lista som bjuder på action, scifi, drama och till och med lite Tom Cruise ryms med på ett hörn.

Everything everywhere all at once

Bildtext Evelyn (Michelle Yeoh) orkar inte med skatteinspektion. Bild: Cinemanse Oy Michelle Yeoh,Everything Everywhere All at Once,Michelle Yeoh

Det är massor som händer, hela tiden, i en hisnande takt i den minst sagt underliga skildringen Everything everywhere all at once. Huvudpersonen är en medelålders missnöjd och irriterad kvinna (Michelle Yeoh) som plötsligt blir indragen i ett omtumlande äventyr där hon måste återknyta kontakten mellan olika parallella universum för att rädda världen.

Det hela är en absurd och helgalen film men samtidigt också en otroligt gripande skildring om livet och kärleken. Här finns filmreferenser, barnsliga skämt, drömmar och hoppet om att allt ännu är möjligt.

Triangle of Sadness

Bildtext Det mänskliga illamåendet - skildrat av skådespelaren Sunnyi Melles. Bild: SF Studios Triangle of Sadness,Ruben Östlund,filmrecensioner,satir,Sunnyi Melles

Fotomodeller som grälar om pengar, miljonärer på lyxkryssare i storm och kampen om makt och överlevnad på en öde ö. Ruben Östlund kan göra satir som svider och snärtar på ett bra sätt.

Triangle of Sadness är som en tragisk komedi i tre akter, det är underhållande, obekvämt och svårt att värja sig.

Good Luck to You, Leo Grande

Bildtext Ännu inte helt bekväm är Nancy (Emma Thompson) med Leo (Daryl McCormack). Bild: Stella Pictures Good Luck to You, Leo Grande,Emma Thompson,Daryl McCormack,sexualitet,filmrecensioner

Nancy (Emma Thompson) är en medelålders kvinna som tar in på ett hotellrum och bokar en ung, manlig sexarbetare. Ett upplägg som kunde bli klumpigt, falskt och även genant men som istället blir ett möte som väcker frågor på många olika plan.

Good Luck to You, Leo Grande är en film som klär av huvudpersonen Nancy både konkret och bildligt men som framför allt handlar om vikten av att vara ärlig.

Armotonta menoa - hoivatyön lauluja

Bildtext Susanna Helkes dokumentär är både berörande och skrämmande. Bild: Pirkanmaan elokuvakeskus äldreomsorg,Susanna Helke,dokumentärfilmer,filmrecension

En musikalisk dokumentär där vårdpersonal och anhöriga ger en skoningslös bild av vårdarbetets kris i dagens Finland. Regissören Susanna Helke har tillsammans med manusförfattaren Markku Heikkinen skapat en dokumentär som griper tag i en och ruskar om.

Armotonta menoa (Grymma tider - vårdarbetets sånger) beskriver en hård värld men själva filmen är både vacker, kärleksfull och kryddad med en mörk humor. Alldeles speciellt fin är musiken av Anna-Mari Kähärä som stannar kvar i minnet.

1 h+ Grymma tider - vårdarbetets sånger - Spela upp på Arenan

Top Gun: Maverick

Bildtext Tom Cruise i toppform i som Maverick. Bild: Paramount Pictures Top Gun: Maverick,Tom Cruise,Kulttuuricocktail,filmer

36 år fick vi vänta på uppföljaren men när Top Gun: Maverick sedan äntligen flög upp på vita duken fick vi allt och lite till: nostalgi, grabbig humor, stora egon och hög fart. Och framför allt fick vi Tom Cruise i sitt esse. Tidens tand biter inte på honom, han är fortfarande lika ungdomlig och självsäker.

Hit The Road

Bildtext Rayan Sarlak är strålande i rollen som den envisa, lekfulla lillebrodern, barnet som fattar mer än de vuxna anar. Bild: Cinema Mondo Hit the Road,Panah Panahi

En familj reser i bil genom nordvästra Iran, man sjunger, smågnabbas och diskuterar. På ytan ser det ut som en komedi men under ytan döljer sig ett stort allvar. Resan är kanske inte helt det som familjen försöker få den att se ut.

Hit the road eller Jaddeh Khaki är en film med strålande skådespelare, livsenergi, humor, allvar och en hel del filmreferenser. Panah Panahi regidebut imponerar men så är han också son till den kända och numera fängslade filmregissören Jafar Panahi.

Tytöt, tytöt, tytöt

Bildtext Rönkkö (Eleonoora Kauhanen), Emma (Linnea Leino) och Mimmi (Aamu Milonoff) är de tre huvudpersonerna. Bild: Ilkka Saastamoinen filmer,Alli Haapasalo,Eleonoora Kauhanen,Aamu Milonoff,Linnea Leino

Tytöt, tytöt tytöt gör ett nedslag i tre 17–18-åriga flickors liv. Det handlar om hobbyn, sex, relationen till mammor och vänner och om steget ut i vuxenlivet. Tre unga kvinnor som är mitt uppe i livet, passionerade och sökande på olika sätt.

Regissören Alli Haapasalo har med manusförfattarna Daniela Hakulinen och Ilona Ahti skapat en film som är snyggt gjord och som känns fräsch och äkta. En skildring om tre unga som inte behöver genomgå ett trauma eller bli offer.

The Happy Worker

Bildtext Du där! Är du effektiv? Lönsam? Kunde du kanske jobba lite mer? Bild: SF Studios The Happy Worker - Or How Work Was Sabotaged,John Webster,dokumentärfilmer,utbrändhet,arbetsliv

John Websters dokumentär handlar om den utbrändhet, stress och ångest som dagens arbetskultur skapar. Men trots det minst sagt deppiga temat finns här ändå humor och ett mycket snyggt visuellt berättande.

The Happy Worker - eller hur arbetet saboterades väcker många frågor - varför vi fastnat i att hela tiden jobba mer och mer? Och vad hände med drömmen om femton timmars arbetsvecka?

