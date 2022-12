Norrena & Frantz: Gör 2023 till en relations-succé – nyårslöften för dig som ogillar nyårslöften

Nyårslöften är det fånigaste som finns. I värsta skumpa-ruset den sista december får du för dig att nu minsann, nu ska det ske. I år ska du bli vältränad, lyckad, djärv och framgångsrik. Håll i hatten 2023!

Lagom till tjugondag Knut har gnistan ofta slocknat. Snopet.

Men om man ser nyårslöften som inspiration snarare än manifest kanske det går bättre?

Kanske vi i midvintermörkret kan försöka göra små, vardagliga förändringar som kan göra livet lite trevligare?

Norrena & Frantz har sammanställt en lista med nyårslöften som förbättrar dina relationer till partnern, vännerna och - inte att förglömma - dig själv. Idéerna har vi samlat på oss då vi läst era brev.

Välj de löften du tycker känns trevligast och låt dig inspireras. Eller strunta i dem, ta en pralin till och kör ett Relationspodden-maraton på Yle Arenan!

Så blir 2023 en relations-succé! 32:40

Löfte för parrelationen: I år ska jag pussa min partner varje morgon när vi skiljs åt

Morgonrumban är inte dagens mest romantiska stund. Alla ska iväg, någon är redan försenad, en annan har tappat en vante och har eventuellt ögoninflammation och ni har dessutom dubbelbokat er på eftermiddagen så vem tusan ska hämta minstingen på dagis?

Men fast kalabaliken är total, se till att säga hejdå ordentligt och önska varandra en trevlig dag. Om inte tangohångel à la gamla Hollywood är er grej räcker det med en hastig kram eller puss.

Varför? Det är lätt att slarva bort sin partner när vardagen galopperar på, men mikromöten då ni fokuserar på varandra ens för några sekunder kan göra en stor skillnad.

Bildtext Ha en bra dag nu älskling, halka inte! Bild: lev dolgachov parförhållande,kärlek,romanser,äktenskap,gifta par,Äktenskap & samboende

Löfte för vänskapen: Jag ska äntligen skicka det där sms:et till min gamla vän

Ibland dyker det upp besläktade själar på livets stig. Och ibland delar sig stigen och ni tappar bort varandra, fast ni var goda vänner och ingenting speciellt hände.

Du kanske ibland leker med tanken att ta kontakt. Fråga hur det står till, kanske träffas och ta en kaffe något tag. Men det blir nu bara inte av.

Men nu ska det bli det! Innan januari är slut ska du ha tagit steget, skickat sms:et, ringt samtalet och kanske rent av ordnat en träff med vännen från förr.

Du kanske märker att ni inte alls är på samma våglängd längre och att det nog är lika bra att vänskapen rinner ut i sanden igen. Men det kan lika gärna hända att vänskapen tar ny fart och håller livet ut eftersom ni inte vill riskera att tappa bort varandra igen.

Bildtext Vad gör du nuförtiden, varför hör jag aldrig av mig? Bild: ALEKSANDR DAVYDOV dejtingapp,Mobiltelefoner och -apparater,dejting,Tinder,man

Löfte för dejtandet: Jag ska ge hen en andra chans, trots att jag inte föll pladask på första dejten

I dejtingapparnas tidevarv är det lätt att beakta potentiella partner som slit-och-släng-varor. Tja, han var väl okej, men kanske en ännu bättre dyker upp om jag svajpar vidare.

Men kanske du redan har varit på en dejt med den rätte, fast hen inte fick dina strumpor att korva sig vid första mötet. Men var det trevligt att prata? Skrattade du? Tänkte du att det var förargligt att du inte blev pirrig eftersom personen var så bra på alla andra sätt.

Kanske det då är läge att göra ett försök till. Vi tar lärdom av det här brevet:

Efter flera resultatlösa år på Tinder träffade jag en skäggig gubbe som var betydligt äldre än jag, men eftersom han fanns nära mitt sommarhus träffades vi. Det tände inte alls till. Jag tänkte att farbrorn var lite gammaldags men eftersom han verkade lugn, sansad och intelligent ville jag ses igen. Snart blev det riktigt hett och nu rusar vi i famnen på varandra! Det är inte klokt, farbrorn är kär och galen, tanten likaså! Har köpt nya behåar och spetsgrejer fast det behövs nog inte egentligen, men kärlekslivet är som 1980! ― Ina 59

Bildtext Oh la la, nu börjar det pirra lite varstans! Bild: Aleksandr Davydov kärlek,kärleksförhållande,par,äktenskap,skratt,man,kvinna,pensionärer,Pensionär,Norrena & Frantz

Löfte för alla relationer: I år ska jag testa att förlåta - för min egen skull

Att förlåta någon som gjort dig illa betyder inte att du anser att det som skedde var okej. Tvärtom, fortfarande kan du tycka att agerandet var för jävligt. Men genom att processa det hela och eventuellt bestämma dig för att förlåta kommer du sannolikt att bli av med en hel del av bördan och bitterheten.

Alla oförrätter går kanske inte att förlåta, men att förlåta kan också innebära att du kan gå vidare. Kom ihåg att förlåtelse och försoning är olika saker. Lyssna gärna på avsnittet där vi talade om detta!

Jag har i allmänhet lätt att förlåta mindre oförrätter och ge andra chanser. Man gör ju själv också misstag och beter sig som en röv ibland, och om man hoppas kunna få förlåtelse behöver man ha samma inställning till andra. Jag tror att en förlåtande inställning till andra är bra för ens egen psykiska balans, eftersom det gör att man kan vara mer förlåtande mot sig själv. Då är det lättare att aktivt arbeta för att utvecklas och bli en bättre människa. ― 27

Bildtext Jag förlåter dig! Och nu ska jag göra någonting roligare. Hejdå. Bild: YURI ARCURS vuxenmobbning,mobbning,kvinna

Löfte på jobbet: I år ska jag våga visa att jag ser mina arbetskamrater

Vi tillbringar en stor del av våra liv på jobbet, med arbetskamrater som vi kanske aldrig ens lär känna ordentligt.

Och det är inte nödvändigtvis något fel på det, många föredrar att ha en neutral och professionell relation med kollegerna. Men det behöver ju inte innebära att man ignorerar varandras sinnestillstånd.

Så när en arbetskamrat verkar vresig, stressad eller nedstämd, passa på att i ett diskret tillfälle fråga hur det egentligen är fatt. Ifall personen inte vill tala om saken med dig eller envist hävdar att allt är tippetoppen ska du förstås respektera detta,

Men redan det att du erbjudit personen en möjlighet att tala ut och visat att du bryr dig kan vara en tröst.

Bildtext Umm ... är du utmattad, stressad eller bara trött på min humor? Hursomhelst, vi kan tala om du vill. Bild: Dean Drobot / Mostphotos måndag,trötthet

Löfte för relationen till dig själv: I år ska jag dejta mig själv

Jobb, familj, åldrande föräldrar som behöver hjälp, föreningen du är aktiv i … det är mycket som ska få plats i kalendern. Då är det lätt hänt att du glömmer de allra mest väsentliga sakerna: stunderna då du bara får vara.

Att boka in en massage, gå till simhallen utan barnen, drälla i butiker i några timmar, sitta på ett café och läsa, gå en långpromenad för sig själv – det just du mår bra av är det som ska skrivas in i kalendern med rödpenna. Observera alla, här är jag upptagen!

Det är inte själviskt att prioritera sig själv. Det är viktigt!